التعليم في أسبوع.. توفير 20 ألف عامل للمدارس وافتتاح البطولة العربية مصر2023

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ١٨ نوفمبر– الخميس ٢٣ نوفمبر) وتضمن ما يلي:



افتتاح مدرسة جيهان عبد الحكيم

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى بقرية شرويدة، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية



وتفقد الوزير والمحافظ المدرسة التي تبلغ مساحتها ٢١٠٠ متر مربع، وتضم ١٨ فصلًا للمرحلة الابتدائية والإعدادية ، و٤ فصول رياض أطفال، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب بها ٧٦٥ طالب وطالبة، ١٩٩ بالمرحلة الابتدائية، و٥٦٦ بالمرحلة الإعدادية.

وتفقد الوزير والمحافظ غرفة المصادر والمكتبة، حيث تضم المدرسة غرف للشبكات، وغرف المعلمين، وغرف الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وغرفة الكمبيوتر، فضلًا عن المعمل المطور، وغرفة المجالات.

متابعة انضباط العام الدراسي



عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا بقيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية، بديوان المحافظة؛ للوقوف على الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي، وتنفيذ المهام والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية.



ورحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مؤكدًا حرصه على حضور هذه اللقاءات التي تعزز ضمان تحقيق أهداف العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.



وأكد الدكتور رضا حجازي ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة، حيث أن المواطنة والولاء والانتماء هي أهداف تربوية، مشيرًا إلى أنه سيتم غدا إطلاق برنامج "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب" والذي يستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، ويتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، وممارسة الحقوق، فضلًا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.



وشدد الوزير على الدور الهام لمدير المدرسة في تطوير المدرسة، وبالتالي تطوير العملية التعليمية، موجهًا بتعظيم الاستفادة من المديرين الجدد من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، والذين تم منحهم تدريبًا شاملًا لمدة ٦ أشهر، ومنح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم لهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم.



وقال الوزير إن الوزارة تعمل على العديد من المحاور، وتنفيذ الإجراءات التي تضمن تحقيق عام دراسي منضبط وآمن ورفع العبء عن كاهل الطلاب والأسرة المصرية، ومن بينها مجموعات الدعم المدرسي، موجهًا بتوفير كافة وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، والتواصل مع أولياء الأمور؛ لمتابعة مستوى الطالب الدراسي وتعظيم الاستفادة من هذه المجموعات.

ووجه الوزير بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمحافظة بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة مجانا على موقعها الرسمي، مضيفًا أنه لإثراء عملية التعلم تم تزويد هذه المواد باختبارات على كل وحدة دراسية يقوم الطالب بحلها ويمكن تقييم أدائه من خلالها.



وتابع الوزير أن الوزارة استعانت بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية؛ لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات والمنصات التعليمية، وإتاحة هذه الدروس على قنوات "مدرستنا" ومنصات البث المباشر، موجهًا أيضا بأقصى درجات الاستفادة من فترات المشاهدة لقنوات "مدرستنا" بالمدارس.



واطمأن الوزير على خطة المديرية التعليمية للاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تعقد في المحافظة بالنظام المعتاد كالعام الماضي وليس بنظام البوكليت، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بانتظام سير الامتحانات ومنع الغش



تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة

أطلق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، البرنامج التدريبي حول "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" والذي يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية لمدة ٣ أيام، ابتداءً من اليوم الأحد وحتى ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣.



وتضمنت الفئات المستهدفة لهذا البرنامج مديري المدارس، ومعلم واحد وإخصائي اجتماعي واحد من كل مدرسة، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، والمدربين المعتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلمين، والأكفاء والمتميزين في التدريب من الموجهين والمعلمين والإخصائيين.



وتضمن اليوم الأول التدريب حول "الوعي والمواطنة"، أما اليوم الثاني يركز على "التربية الإيجابية"، كما يتضمن اليوم الثالث للبرنامج التدريبي "خطة عمل Action Plan‏".



وتم التدريب في قاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية، ومراكز التدريب الرئيسية، ويتم تقييم التدريب عن طريق اختبارات مواقف حياتية (قبلي وبعدي)، ومشروع أدائي ختامي، ومقياس الانتماء الوطني.

والجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يتم دون تحمل وزارة التربية والتعليم أي أعباء مالية وتم إعداد الحقيبة التدريبية بمعرفة الادارة العامة لشئون القيادات التربوية.

البطولة العربية المدرسية مصر 2023

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فعاليات البطولة العربية المدرسية للعام ۲۰۲۳ لكرة القدم (بنين-بنات)، والتي ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري في كرة القدم والسباحة، بنادى اتحاد الشرطة الرياضى.



البطولة تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمشاركة فرق من (١١) دول عربية وهي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ولبنان، والمملكة المغربية، والجزائر، وليبيا، والعراق، وسلطنة عمان بالإضافة إلى دولة فلسطين.



وشهد الوزير والوفود المشاركة خلال حفل الافتتاح تقديم الطلاب والطالبات عروض رياضية وفنية، كما شهدوا المباراة الافتتاحية التى أقيمت بين فريق مصر وفريق دولة الكويت.

خدمات معاونة

ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة من المديريات، والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.



تم خلال الاجتماع الموافقة على تمويل إنشاء مجمع مدارس ( إبتدائي ، إعدادي ) بمنطقة الأحمدية بمدينة أسوان وتوفير الاعتماد المالى؛ وذلك لخفض معدلات الكثافة الطلابية بالمحافظة.



ووافق مجلس الإدارة على تمويل تكاليف تطبيق الدراسة الاستطلاعية والأساسية الخاصة بدراسة البيزا ٢٠٢٥، ؛ وذلك استكمالا لموافقة المجلس القومى للامتحانات والتقويم التربوى؛ لأهميتها القصوى لتقييم النظام التعليمى المصرى.

وتم أيضا الموافقة على تمويل أعمال الصيانة العاجلة لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالعبور بمحافظة القليوبية؛ وذلك للمحافظة على المبنى كأصل من أصول الوزارة.



وشهد الاجتماع موافقة المجلس على تمويل توصيل الكهرباء لمبنى الإقامة الخاص بطلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الأقصر.

ووافق مجلس الإدارة على مساهمة الصندوق في تمويل توفير عدد ۲۰ الف عامل للاستعانة بهم كخدمات معاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية للعام الدراسي٢٠٢٣ / ٢٠٢٤؛ موزعين على المديريات التعليمية، وفقا لاحتياج كل مديرية، وذلك للاستعانة بهم فى المعاونة والإشراف داخل المبانى المدرسية.

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في ندوة بعنوان “دوري ريادة الأعمال” التي تعقد على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا “Cairo ICT” لعام ٢٠٢٣ ،والمنعقد خلال الفترة من ١٩ نوفمبر إلى ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣.



وتضمنت الندوة حلقة نقاشية شارك فيها الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد فتحى مدير مشروع دورى ريادة الاعمال، ومحمد نجاتي رائد أعمال ومستثمر فى قطاع التكنولوجية، والطالبة ملك وائل بمدرسة السويس الحديثة، والطالب يوسف سمير مؤسس شركة (Tap Tag)، حيث تناولت استعراض "مشروع دورى ريادة الأعمال " المزمع إطلاقه بعد اعتماده من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يستهدف اكتشاف المشروعات الرائدة للطلاب في ريادة الأعمال على مستوى الجمهورية وتبنيها والاستثمار في قدراتهم.



ومن المقرر إطلاق موقع إلكتروني لمشروع دورى ريادة الأعمال والذي يتيح مشاركة جميع مدارس مصر في هذا الحدث، ومشاركة الطلاب فى تقديم أفكارهم وإبداعاتهم.



وتم التأكيد خلال الندوة على أن هؤلاء الطلاب سيصبحون محرك الاقتصاد في المستقبل، وهو ما يتطلب أهمية دعم هؤلاء الطلاب الناجحين لضمان استمرارهم.



وأكد الدكتور رضا حجازي أن وزارة التربية والتعليم تستهدف إعداد أجيال قادرة على النجاح فى المستقبل، مشيرا إلى أن مواكبة التكنولوجيا الحديثة واستغلالها في تطوير المنظومة التعليمية أحد أهم الآليات التي تركز عليها الوزارة بالتوازي مع تطوير كافة الجوانب الأخرى للمنظومة.



وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تهدف لأن يصبح لدى المتعلم شغف للتعلم وحب الاستطلاع وتحمل المسئولية، والقدرة على إنتاج المعرفة وتطوير الذات، وليس القفز على النتائج، مؤكدا أن النجاح يؤدى إلى التميز الذي يساهم بدوره في تنمية المهارات والجدارات وريادة الأعمال.



وأشار الوزير إلى أهمية المهارات الحياتية كالثقة بالنفس والاعتداد بالذات، ومهارات العرض، وكذلك المهارات العقلية والذهنية كوجود رؤية مستقبلية وكيفية ربط الموضوعات مع بعضها البعض، والتفكير النقدي والاستنتاج، والإبداع.



وأكد الوزير على التعلم الذاتي، وإمداد الطلاب بالمفاهيم الكبرى ومن ثم يقومون بعملية البحث عن التفاصيل ليحققون الإنتاج المعرفي والنشاط الإبداعي.



وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن الوزارة تعمل على استكمال تطوير المناهج التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، وتم الانتقال لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية والانتهاء منها وبدء تطبيقها خلال العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والتي ستكون مواكبة للتحول الرقمي والانفجار المعرفي، حيث تم إدخال مفاهيم من بينها ريادة الأعمال في المناهج بطريقة متداخلة cross cutting.



معرض Cairo ICT

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجناح لعرض جهود الوزارة في التحول الرقمي في المنظومة التعليمية، وذلك في معرض "Cairo ICT" الذي يعد أكبر حدث تكنولوجي يُعقد سنوياً في القاهرة، كما يعتبر منصة لعرض ومناقشة أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وعلى هامش فعاليات المعرض ، شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في ندوة بعنوان "تطبيق 5 second"



ويحتوى "تطبيق 5 second" ، الذي تطلقه الوزارة للمرة الأولى، علي ألعاب تربوية تفاعلية تساعد الأطفال والطلاب علي اتخاذ القرارات السليمة وذلك من خلال المواقف الحياتية المختلفة بما يساهم في تربيتهم تربية إيجابية .



وأكد الدكتور رضا حجازى أنه لا يجب اختزال التعليم في التدريس فقط، مشيرا إلى أهمية التربية الإيجابية والتي تحتاج إلى مهنية والمهني المُعد لذلك.



وقال الوزير إنه لا يجب أن يتسرع المعلم في معاقبة الطفل لسوء السلوك قبل معرفة سبب السلوك والذي قد يكون أقوى من السلوك ذاته.



وأكد الوزير على أهمية التربية الإيجابية وتنمية شخصية الطالب، مشيرًا إلى أن هذا ما تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال التعاون الوثيق بين المدرسة والأسرة.



و أشار الوزير إلى أنه يتم تدريس كتاب القيم واحترام الآخر للمرحلة الابتدائية، ويتضمن مجموعة من القيم التى تساهم فى تكوين شخصية الطفل، موجها بتقديم هذه القيم فى صورة أعمال سينمائية لترسيخ القيم، والمساهمة فى بناء الشخصية التى يحتاجها المجتمع.



وأوضح الدكتور رضا حجازي أن "تطبيق 5 second" يمثل خطوة غير تقليدية تقدمها الوزارة بهدف تحقيق التفاعل مع الطلاب وإرشادهم للقرارات السليمة عبر محتوى تفاعلي درامي