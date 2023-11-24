القوات الروسية تأسر 39 عسكريا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حيدت مجموعات قتالية أوكرانية حاولت تنفيذ إنزال على ضفة نهر دنيبر.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إنه "على اتجاه خيرسون، قام العدو بمحاولات فاشلة لإنزال مجموعات قتالية على الجزر والضفة اليسرى لنهر دنيبر. ونتيجة للعمليات الاستباقية للقوات الروسية والغارات، وسلاح المدفعية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه خلال أسبوع 405 أفراد عسكريين و11 مدفعًا ميدانيًا و12 قاربًا و26 مركبة".



وأشار البيان إلى أسر 39 عسكريا أوكرانيا على هذا الاتجاه.