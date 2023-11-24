وصول سيارات الإسعاف إلى قاعدة حتسيريم الجوية لاستقبال الرهائن الإسرائيليين

شوهدت سيارات الإسعاف تصل إلى قاعدة حتسيريم الجوية في جنوب إسرائيل، حيث من المتوقع أن يصل الرهائن المفرج عنهم بموجب الصفقة بين إسرائيل وحماس.

يؤكد المسؤولون الإسرائيليون، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، أنه عند وصول الرهائن المحررين سيتم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة في جميع أنحاء البلاد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولية من عملية الإفراج قريبًا. حيث أكد رئيس وزراء تايلاند، سريتا ثافيسين، اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق سراح اثني عشر مواطنًا تايلانديًا، كانوا محتجزين كرهائن لدى حركة حماس في غزة بوساطة مصرية.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي تتوسط فيه مصر في اتفاق، يتضمن إطلاق سراح ثلاثة عشر رهينة إسرائيليا أيضًا.

نجحت مصر في التوسط في صفقة لإطلاق سراح اثني عشر مواطناً تايلاندياً محتجزين كرهائن لدى حماس، كما أكد المكتب الإعلامي للحكومة المصرية.

تؤكد الحكومة المصرية إتمام الصفقة، وبحسب سكاي نيوز، نشرت الهيئة العامة المصرية للإستعلامات، أن جهود القاهرة المكثفة أسفرت عن إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند بالإضافة إلى 13 من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس ومن بينهم نساء وأطفال.