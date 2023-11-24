الرهائن الإسرائيليين في الطريق إلى معبر رفح مع مصر

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية وفقا لما نقلته رويترز أن الرهائن الإسرائيليين في غزة في طريقهم إلى معبر رفح الحدودي مع مصر.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الصليب الأحمر استقبل الرهائن من حركة حماس في خان يونس. ومن المتوقع أن تتسلم إسرائيل المعتقلين من مصر عبر معبر العوجا.

أكدت مصادر مصرية، بحسب ما نقلت سكاي نيوز، الاستعدادات الجارية في معبر رفج لاستقبال الرهائن لدى حماس عبر الصليب الأحمر.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الصليب الأحمر تولى مسؤولية الرهائن من حماس، وهم في طريقهم إلى معبر رفح.

وشوهدت سيارات الإسعاف تصل إلى قاعدة حتسيريم الجوية في جنوب إسرائيل، حيث من المتوقع أن يصل الرهائن المفرج عنهم بموجب الصفقة بين إسرائيل وحماس.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، أنه عند وصول الرهائن المحررين سيتم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة في جميع أنحاء البلاد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

واوضح رئيس وزراء تايلاند، سريتا ثافيسين، اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق سراح اثني عشر مواطنًا تايلانديًا، كانوا محتجزين كرهائن لدى حركة حماس في غزة بوساطة مصرية.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي تتوسط فيه مصر في اتفاق، يتضمن إطلاق سراح ثلاثة عشر رهينة إسرائيليا أيضًا.

وأكدت الحكومة المصرية إتمام الصفقة، وبحسب سكاي نيوز، نشرت الهيئة العامة المصرية للإستعلامات، أن جهود القاهرة المكثفة أسفرت عن إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند بالإضافة إلى 13 من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس ومن بينهم نساء وأطفال.