عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمل تكتيكية وتدريبات خططية خاصة في مران الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر النادي؛ استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وركز الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين على بعض الجوانب الفنية منها التمرير السريع بين الخطوط، بالإضافة إلى العديد من الأفكار التكتيكية التي ينوي الجهاز الفني تنفيذها في المباراة المقبلة.

وحرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني وأحمد مجدي المدرب المساعد على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل أثناء أداء هذه الفقرة و تصحيح كل الأمور .

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

كسر حاجز الـ 3000.. تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

ترشيحاتنا

بدء استلام مصر 24 محتجزا فلسطينيًا من الصليب الأحمر .. فيديو

عدم توزيع الحلوي.. الاحتلال يفرض شروطا عاجلة علي الأسري المحررين

مشاهد حصرية.. احتشاد عائلات الأسرى الفلسطينيين في محيط سجن عوفر| فيديو

نتنياهو يهاجم رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا لتصريحاتهما أمام معبر رفح

المحتجزون الإسرائيليون المفرج عنهم يلتقون مع ممثلين للشاباك في معبر رفح

أرقام قياسية في صكوك الأضاحي.. الأوقاف تكافئ مدراء المديريات بـ 6 محافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتغيظ بوسي.. زوجة هشام ربيع تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

بدون لحوم.. طريقة عمل عدس بجبة مدمس

ماحوشتش قرش والزمان غدار.. 10 إطلالات لـ صفية العمري.. شاهد

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

فيديو

هل ينتقل إلى الأهلي.. فتوح يشعل السوشيال ميديا مع كهربا وإمام عاشور/فيديوجراف

هل تستمر أزمة أسعار السكر؟.. تحرك حكومي عاجل.. فيديو

مفاجأة بعيار 21.. الذهب يواصل الارتفاع

استهتار.. ماذا فعل سائق السيارة النقل المتسبب في انهيار كوبري عرابي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ