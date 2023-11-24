جمل تكتيكية وتدريبات خططية خاصة في مران الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر النادي؛ استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وركز الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين على بعض الجوانب الفنية منها التمرير السريع بين الخطوط، بالإضافة إلى العديد من الأفكار التكتيكية التي ينوي الجهاز الفني تنفيذها في المباراة المقبلة.

وحرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني وأحمد مجدي المدرب المساعد على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل أثناء أداء هذه الفقرة و تصحيح كل الأمور .

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.