لحظة الأمل.. ماذا قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال بشأن الإفراج عن الأسرى؟

وصف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، الوضع الحالي بأنه "لحظة أمل للمجتمع الإسرائيلي".

وشدد إيلون ليفي على "القلق الشديد" السائد، على نقص المعلومات المتعلقة بظروف الأسرى الجسدية والعاطفية والنفسية، فضلا عن سلامة أسرهم.

وأكد ليفي التزام إسرائيل بضمان إطلاق سراح جميع الأسرى بشكل آمن، معربا عن تصميمه على ممارسة الضغط على حماس؛ لمنع ترك أي شخص.

وواصل كلمته: “يضيف تعقيد الوضع، طبقات من عدم اليقين، مما يزيد من الضغط العاطفي على الأسرى وعائلاتهم، وسيتم رصد المزيد من التطورات عن كثب، بينما تواصل إسرائيل جهودها للتوصل إلى حل شامل”.