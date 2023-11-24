الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن طقس الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن سنشهد اليوم وغداً ارتفاعات مؤقتة في قيم درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 2 و3 درجات على أغلب المحافظات وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، لتصل «العظمى» على القاهرة الكبرى إلى 27 درجة مئوية، و أجواء خريفية دافئة مائلة للحرارة نهاراً بالمحافظات الساحلية.



وأضافت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية»، في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، أنَّ المحافظات المُطلة على البحر المتوسط والساحلية ستشهد أجواءًا خريفية دافئة مائلة للحرارة نهاراً، لافتة إلى انخفاض قيم درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب المحافظات.



وتابعت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، «ستشهد الأجواء اعتدال سرعات الرياح بأغلب المحافظات وظهور الأتربة العالقة خلال النهار بالقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والشمالية الغربية وبعض المناطق بمحافظات شمال الصعيد، وسط توقعات بسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق في أقصى الجنوب، وتحديداً حلايب وشلاتين، ولن تؤثر على الأعمال اليومية».