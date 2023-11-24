تحذير عاجل وهام من الأرصاد.. احذروا الطقس في هذا الموعد.. فيديو

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية إخبارية عن الأحوال الجوية ووجهت تحذيرا عاجلا وهاما من حالة الطقس في هذا الموعد.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين أن هناك انخفاض درجات الحرارة وصفته بأنه سيكون " هجمة شتوية باردة" ودعت المواطنين لتوخي الحذر وارتداء ملابس ثقيلة وحذرت من ظاهرة جوية ستحدث خلال الأيام المقبلة.

البلاد هذه الأيام تشهد حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، نظرًا لطبيعة فصل الخريف، ومن المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار في عدد من الأماكن.



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم وتوقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على شمال الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أعلب الأنحاء.

و أنه سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (3 : 2 درجة مئوية )، وتبقى الظاهرة المؤثرة اليوم هي الأتربة العالقة نهارا التي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وحذرت هيئة الأرصاد، في بيان، من تحول مفاجئ اليوم لتظهر أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرين

البحر المتوسط

تكون حالته خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

البحر الأحمر

تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

ورغم إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية استقرار حالة الأجواء، إلا أنه من المتوقع حدوث تحول في درجات الحرارة، حيث تنخفض بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية بدءا من يوم الثلاثاء المقبل والموافق 28 من نوفمبر ، وسط توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة مصاحبة لامتداد منخفض جوي تؤثر على الجمهورية منتصف الأسبوع المقبل، تعمل على تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ يصاحبها سقوط الأمطار على شمال الجمهورية.

وتتأثر مصر بأطراف هذا المنخفض بداية من مساء يوم 28 نوفمبر، حيث يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من شمال غرب البلاد، يمتد نحو الداخل يوم 29 من نوفمبر 2023.

وتنخفض درجات الحرارة في مدن الدلتا، وتتواصل فرص سقوط الأمطار يوم 27 الجارى، وتصل الأمطار ذروتها يومى 29 و30 على السواحل وشمال الدلتا

وحذرت الأرصاد الجوية من ارتداء الملابس الصيفية، ودعت إلى ارتداء الملابس الشتوية والجواكت خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر نظرا لانخفاض درجات الحرارة.

وعن حالة الطقس اليوم

فقد كشفت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس سوف تشهد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة، اليوم الجمعة وغدا السبت، على أغلب أنحاء البلاد بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى 3 درجات مئوية، وسط وجود فرص ضعيفة لسقوط الامطار.



وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد بينما يظل الطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، قالت هيئة الأرصاد، إن الأجواء سوف تشهد وجود أتربة عالقة في الهواء نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.، تكون مثيرة للرمال والأتربة يوم السبت، تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق على فترات متباعدة.

وعن فرص الأمطار، خلال الساعات القادمة، يشهد الطقس اليوم، فرص أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين فقط على فترات متباعدة ومتقطعة.

و كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن قيم درجات الحرارة ستشهد ارتفاعات مؤقتة على مدار الـ 48 ساعة القادمة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، وهو ارتفاع بحوالي من درجتين لـ 3 درجات في أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس وحبس الملوثات من طبقة قريبة من سطح الأرض، وبالتالي زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.



ويسود اليوم أجواء خريفية دافئة خلال فترة النهار على أغلب محافظات الجمهورية، بينما تسود أجواء باردة ومائلة للبرودة خلال فترة الليل، ولافتة إلى أن هناك اعتدال في حركة الرياح مما يعمل على وجود أتربة عالقة خلال فترة النهار في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الصعيد.

و قبل أن نختتم تغطيتنا الجوية سنطلع حضراتكم على بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الساعات القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء 29 للعظمى والصغرى 19 درجة

شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15 درجة