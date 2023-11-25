أسرع دليفري في مصر.. رحيل على معلول على أعتاب الرحيل عن الأهلي وهذا بديله/فيديوجراف

على معلول . قال إسلام محمد، الناقد الرياضي، إن لجنة الكرة بالنادي الأهلي، رفضت ضم لاعب في مركز قلب الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وطالبت المدرب مارسيل كولر ب الاعتماد على الناشئين.

وأوضح الناقد الرياضي ، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي يفكر حاليا في استعارة أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا أو محمد مغربي من سموحة، وذلك في حال رفض كولر الاعتماد على الناشئين.

موديست والفرصة الأخيرة

وتابع إن لجنة التخطيط بالأهلي، وافقت على قرار كولر بمنح فرصة أخيرة للفرنسي انطوني موديست بعدما قدم المدرب السويسري، تقريرا أكد فيه إن اللاعب المخضرم قد استعاد الكثير من مستواه

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