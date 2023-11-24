أول نشاط في البيت الأبيض بعد بدء تبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس

وفقا للمصادر التي تحدثت لـ سي إن إن، فإن مسؤولي البيت الأبيض يراقبون بنشاط عملية نقل الرهائن الجارية في الوقت الحالي.

يحظى نجاح اليوم الأول من الإفراج بأهمية كبيرة، حيث يتوقع المسؤولون الأمريكيون نتائجه الإيجابية لتمهيد الطريق للأيام اللاحقة.

من غير المتوقع أن يكون من بين الرهائن الثلاثة عشر الأوائل الذين تم إطلاق سراحهم اليوم أمريكيون.

في تطورات موازية، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن المجموعة الأولية المكونة من 13 رهينة إسرائيلية أطلقتها حماس عبرت الحدود إلى مصر.

وأكدت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس تسليمهما للصليب الأحمر. وتشير مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أنه تم نقل الرهائن إلى السلطات المصرية، حيث أفادت تقارير في وقت سابق أنهم كانوا في طريقهم إلى المعبر الحدودي المصري لإطلاق سراحهم.