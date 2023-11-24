الخارجية القطرية تعلن إطلاق سراح 39 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية

أكدت الخارجية القطرية، الإفراج عن 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، إطلاق سراح 39 امرأة وطفلا كانوا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بحسب ما أوردته رويترز.

وتتصاعد التوترات خارج سجن عوفر العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، حيث قبيل إطلاق سراح الـ 39 معتقلاً فلسطينياً.

بموجب اتفاق الهدنة بين الاحتلال وحماس، أطلقت إسرائيل سراح 39 فلسطينيًا، من بينهم 24 امرأة، بعضهم أدين بمحاولة القتل في هجمات على القوات الإسرائيلية، و15 مراهقًا محتجزين بتهم مثل رشق الحجارة، كما ذكرت السلطات الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يتم تسليم جميع المعتقلين، القادمين من الضفة الغربية المحتلة أو القدس، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سجن عوفر.