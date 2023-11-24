عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية القطرية تعلن إطلاق سراح 39 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية

صدى البلد

أكدت الخارجية القطرية، الإفراج عن 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. 

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، إطلاق سراح 39 امرأة وطفلا كانوا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بحسب ما أوردته رويترز.

وتتصاعد التوترات خارج سجن عوفر العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، حيث قبيل إطلاق سراح الـ 39 معتقلاً فلسطينياً. 

بموجب اتفاق الهدنة بين الاحتلال وحماس، أطلقت إسرائيل سراح 39 فلسطينيًا، من بينهم 24 امرأة، بعضهم أدين بمحاولة القتل في هجمات على القوات الإسرائيلية، و15 مراهقًا محتجزين بتهم مثل رشق الحجارة، كما ذكرت السلطات الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يتم تسليم جميع المعتقلين، القادمين من الضفة الغربية المحتلة أو القدس، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سجن عوفر.

الخارجية القطرية السجون الإسرائيلية الفلسطينيين أكبر عمليات تبادل الأسرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

كسر حاجز الـ 3000.. تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

ترشيحاتنا

الأطقم الطبية المصرية تقدم الرعاية الصحية للأسرى بعد وصولهم إلى معبر رفح| فيديو

خلقت لأحقق حلما.. مصرى بإيطاليا يفوز بذهبية بطولة العالم للشباب في الكيك بوكسينج

الأرصاد تكشف حالة الطقس من السبت إلى الخميس المقبل

حرب غزة كادت تُنهي حياته| حكاية جهاز مزروع في جسد نتنياهو.. يعاني من مرض خطير

الخارجية القطرية تعلن إطلاق سراح 39 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية

بدء الفحص الطبي لـ13 أسيرًا إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبيني تسلّمتهم مصر ..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقد قران المطربة نهال نبيل بحضور الأهل والأصدقاء

مفاجأة في أسعار الدواجن بعد مقاطعة مطاعم شهيرة بسبب فلسطين

5 علامات مفاجئة تشير إلى نقص فيتامين ب12| احترس

بخصر منحوت.. هدى الأتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فيديو

هل ينتقل إلى الأهلي.. فتوح يشعل السوشيال ميديا مع كهربا وإمام عاشور/فيديوجراف

هل تستمر أزمة أسعار السكر؟.. تحرك حكومي عاجل.. فيديو

مفاجأة بعيار 21.. الذهب يواصل الارتفاع

استهتار.. ماذا فعل سائق السيارة النقل المتسبب في انهيار كوبري عرابي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ