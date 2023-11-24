عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجفاف يضرب إثيوبيا أمام فيضانات شرق أفريقيا

صدى البلد

لقي أكثر من 50 شخصاً مصرعهم في منطقتي تيجراي وأمهرة بينما تحذر الأمم المتحدة من "الجوع على مستوى الأزمة أو ما هو أسوأ" في الصومال. ولا تزال منطقتا تيجراي وأمهرة في شمال إثيوبيا تعانيان ظروف الجفاف الشديد مع نفوق أيضًا 4000 رأس من الماشية.

ووفقا للوكالة الصومالية لإدارة الكوارث، فقد أُجبر ما يقرب من 700 ألف شخص على مغادرة منازلهم، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.

ولقي 130 شخصا حتفهم في أنحاء شرق أفريقيا بسبب الفيضانات. 

ووفقاً لمنظمة إنقاذ الطفولة، فقد أُجبر ما يقدر بنحو 250 ألف شخص (حوالي 90% من سكان بلدوين) على ترك منازلهم. ومن المتوقع أن تستمر الفيضانات في التأثير على شرق أفريقيا، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن 4.3 مليون شخص معرضون لخطر "الجوع على مستوى الأزمة أو ما هو أسوأ".

وتستمر جهود الإنقاذ والإغاثة في العديد من المقاطعات، حيث تم الإبلاغ عن أضرار واسعة النطاق في منازل الناس والبنية التحتية، بما في ذلك تطاير الأسطح والأشجار المتساقطة والفيضانات. واستجابة لهذا الوضع، تم تعليق المدارس مؤقتًا في أربع مقاطعات. ولقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم في ثلاث مقاطعات، وأصيب ما لا يقل عن 50 آخرين.

اثيوبيا الجفاف إفريقيا تيجراي أمهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

كسر حاجز الـ 3000.. تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

ورطة في الزمالك قبل لقاء أبو سليم الليبي | خبر صادم

ترشيحاتنا

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

شمس في "شبرا بلولة"| المطربة الكويتية تزور السيد البدوي في طنطا.. وهذا ما حدث بفرح شعبي

نوفمبر شهر الخير بجامعة القاهرة.. الخشت يوزع المكافآت على العاملين

حماس : الموقف المصري أحبط خطة الاحتلال الصهيوني .. فيديو

يوم تاريخي بمشروع صكوك الإطعام .. الأوقاف : تخطى الـ50 مليون جنيه

بايدن يلقى كلمة بعد عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

أبرزها الثوم.. أعشاب وأطعمة لخشونة الركبة

ميغلاش عليكي .. ياسمين صبري تُهدي طقم من ملابسها لمعجبة | شاهد

بعد رجوع هاني الناظر .. أسباب الإصابة بسرطان الدم

فيديو

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

بعد اختفائها لفترة طويلة عن الساحة.. صفية العمري تكشف العديد من أسرار حياتها

بعد نمبر وان.. محمد رمضان يطلق على نفسه لقب الجوكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ