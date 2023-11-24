الاتحاد : نختار الرئيس السيسي حامل الدرع والسيف لأجل حماية الوطن

أكد محمد الشورى، النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد، على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وإرسال رسالة إلى العالم كله، أن المصريين يقفون ويدعون المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الثاني للتيار الإصلاحي الحر، من قرية صراوة بمركز أشمون، في محافظة المنوفية بمركز أشمون، بحضور المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، وعدد من قيادات التيار.



وأضاف "الشورى": "صوت المصريين يجب أن يصل إلى العالم كله، ونثبت أننا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، حامل الدرع والسيف، من أجل هذا الوطن، وأننا خلف زعيمنا"، متابعا: "دول العالم كلها تريد هدم مصر، وعلينا أن نقول للعالم كله إننا لا نختار رئيس، بل زعيم للأمة العربية كلها، وهز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي".

وتحدث عن أهمية الانتخابات الرئاسية بالنسبة للقضية الفلسطينية، قائلا: "الرئيس السيسي يقف وحيدا في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وكلنا رأينا الحسرة التي كانت في عين الرئيس السيسي وهو يشارك في القمم الأخيرة، لذلك علينا أن نقف بجانبه ونقول له "أنت لست وحدك".