محلل سياسي: مصر تعاملت بحكمة منذ بداية أزمة غزة

قال إسلام عوض، المحلل السياسي، إن أهمية ما حدث اليوم بتبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تعود إلى تعامل مصر الحكيم مع الأزمة منذ أن أندلعت.

وأضاف إسلام عوض، المحلل السياسي، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة"، أنه منذ أن أندلعت الأزمة وكان التوجه المصري واضح وقرارها أن مصر داعمة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وأن القيادة السياسية فى مصر لم تكن كما كان يطلق عليها من إشاعات.

وتابع إسلام عوض، المحلل السياسي، أن تلك الإشاعات كانت تستهدف للنيل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الدولة المصرية، لافتا إلى أن مصر كانت وقعت على إتفاقية القرن المزعومة التي كان يطلق من إشاعات فى هذه الفترة.