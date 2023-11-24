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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جديدة.. ياسمين صبري تمزج بين الأناقة والجمال | شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، بصور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

وأطلت ياسمين صبري، مرتدية بدلة كلاسيكية باللون الأزرق مع بنطال جينز، ووضعت بالطو على كتفيها باللون الأبيض؛ ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه. 

واختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وتعتمد "ياسمين  صبري" على الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة، وتميل إلى التجديد والتنويع، وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات التي تمنحها مظهرا جذابا.

أحدث أعمال ياسمين صبري

وعن أحدث أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

فيلم البعبع

يضم فيلم البعبع العديد من الفنانين، أبرزهم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، ورحاب الجمل ومحمد عبد العظيم وغيرهم من الفنانين، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

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