المستقلين الجدد : خروج المواطنين لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة واجب وطني

أكد الدكتورهشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد في مؤتمر الحزب بمحافظه الدقهلية، أن خروج المصريين لتأييد الرئيس السيسي واجب وطني وان تأييد الحزب للمرشح الرئاسي لم يأت من فراغ ولكن موقف طبيعي للانجازات التي تمت في كل مجال.

وأكد عناني في كلمته، أن الرئيس استطاع ان ينمي قدرات الجيش المصري حتي اصبح الجيش في المرتبة ١٤ بين جيوش العالم والذي اصبح وسيطل الدرع والسيف للوطن.



وثمن رئيس حزب المستقلين الجدد الجهد الذي بذل لانتشال الاقتصاد المصري من عثرته في ٢٠١٣ والذي يعتبر في مرحله تعافٍ ونمو غير مسبوق.



واختتم عناني كلمته بان الرئيس السيسي نجح في افشال كل المخططات لتنفيذ ما يسمي بصفقة القرن.



المؤتمر قد حضره رؤساء أحزاب تحالف الأحزاب المصرية مع قيادات الحزب بمختلف المحافظات.