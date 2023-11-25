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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح

استمرار ادخال المساعدات
استمرار ادخال المساعدات الى غزة

واصل معبر رفح  البري شمال سيناء،  بين مصر وقطاع غزة، فتح أبوابه أمام حركة دخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود لقطاع غزة، واستقبال المصابين والمرضى والأجانب الخارجين من غزة،تزامنا مع تنفيذ الهدنة المؤقتة  والتي تستمر لمدة أربعة أيام .

 

196شاحنة


وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن  طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني استلمت  196 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح،   مع أول يوم لتطبيق الهدنة،  محملة بالمساعدات الإنسانية. تحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وادوية.

 

حيث تضم  الشاحنات كالآتي:
مستلزمات طبية 5.5  ، أدوية 3، سرائر طبية 4، مواد غذائية 85 ، مياه 62، مواد نظافة 2، ملابس 4  فرشات 7.5  ، وبطانيات 23
حيث وصل عدد الشاحنات المستلمة منذ بداية دخول المساعدات بتاريخ 21/10/2023 حتى اللحظة الى 1759 شاحنة.
 

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رفح مساعدات معبر ادخال الشاحنات

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