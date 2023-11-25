مكتسبات الهدنة بين فلسطين وإسرائيل.. اللواء سمير فرج يكشفها

كشف المفكر الإستراتيجي اللواء سمير فرج، مكاسب الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذه الهدنة لها مكاسب كبيرة للجميع.



واضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية لبرنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، انه من الممكن وجود قوات عربية داخل غزة خلال الفترة المقبلة بهدف حفظ الأمن، متابعا أن الهدنة نفذت بعد ضغط رهيب من الشارع الإسرائيلي على الحكومة الإسرائيلية.

وتابع أن المساعدات الإنسانية دخلت إلى قطاع غزة أمرا في غاية الأهمية، والهدنة مهمة لحركة حماس لإعادة ترتيب صفوفها

والطرفين لهما مصلحة في الهدنة ، ولذلك سيحافظا على إتمام الهدنة بشكل كبير ، و

جميع الأطراف يهمها إكمال الهدنة بقطاع غزة خلال الأيام القادمة لالتقاط الأنفاس.



