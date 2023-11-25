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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكتسبات الهدنة بين فلسطين وإسرائيل.. اللواء سمير فرج يكشفها

اللواء سمير فرج المفكر
اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي

كشف المفكر الإستراتيجي اللواء سمير فرج، مكاسب الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذه الهدنة لها مكاسب كبيرة للجميع.

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اللواء سمير فرج: إسرائيل لم تحقق أي انتصار عسكري منذ بدء الحرب


واضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية لبرنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور،  مساء اليوم الجمعة، انه من الممكن وجود قوات عربية داخل غزة خلال الفترة المقبلة بهدف حفظ الأمن، متابعا أن الهدنة نفذت بعد ضغط رهيب من الشارع الإسرائيلي على الحكومة الإسرائيلية.

وتابع أن المساعدات الإنسانية دخلت إلى قطاع غزة أمرا في غاية الأهمية، والهدنة مهمة لحركة حماس لإعادة ترتيب صفوفها 
والطرفين لهما مصلحة في الهدنة ، ولذلك سيحافظا على إتمام الهدنة بشكل كبير ، و
جميع الأطراف يهمها إكمال الهدنة بقطاع غزة خلال الأيام القادمة لالتقاط الأنفاس.

 
 

سمير فرج الاحتلال الاسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الشارع الإسرائيلي المفكر الاستراتيجي المصري أفندي حركة حماس

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