أسرة فلسطينية تستقبل ابنتهم بعد إطلاق سراحها من السجون الإسرائيلية

استقبل أهالي الأسرى الفلسطينيين أبناءهم المحررين من سجون الاحتلال بعد سنوات عديدة بالفرحة والابتهاج، على الرغم من الألم والمعاناة التي يتعرضون لها جراء العدوان الغاشم على قطاع غزة.

وفي فيديو نشرته القاهرة الإخبارية، ظهرت إحدى الأسرى الفلسطينيات التي تم الإفراج عنها اليوم ضمن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.



ووصلت مساء امس الجمعة حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يظهر "الأسيرة المحررة مرح باكير من القدس المحتلة تعانق عائلتها، بعد الإفراج عنها بصفقة المقاومة".

وأشرف وفد أمني مصري اليوم الجمعة على عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي من سجن عوفر.

ونقلت القاهرة الإخبارية عن مصدر أمني مصري رفيع المستوى قوله: إن نجاح اليوم الأول للهدنة ونجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف كامل من مصر.

ووجهت الحكومة التايلاندية اليوم الجمعة، الشكر إلى مصر على دورها في إطلاق سراح الأسرى التايلانديين خارج إطار صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل.