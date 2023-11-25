حمادة عبد اللطيف: الزمالك يعاني دفاعيا.. وكل الدعم لـ معتمد جمال

أكد حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، على ضرورة حذر الزمالك دفاعيا أمام أبو سليم الليبي.



قال حمادة عبد اللطيف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك يعاني من تغييرات دفاعية في الفترة الأخيرة، ولابد من الدفاع جيدا أمام أبو سليم، ولابد من البداية القوية في دور المجموعات"



وأضاف: "مش قلقان على الزمالك هجوميا، عندي لاعيبة كويسة في الأمام لكن قلقي في النواحي الدفاعية"



وعن استمرار معتمد جمال قال: "كل الدعم لمعتمد جمال والفريق ظهر بشكل مميز أمام بيراميدز وأتمنى أن يكون الفريق متماسك دفاعيا"



التشكيل النهائي للزمالك



وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة أبو سليم الليبي المقرر لها في السادسة مساء غدا الأحد، باستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.



