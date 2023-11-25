عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمو بيكا يحلق شعر أحد أعضاء فرقته.. شاهد

حمو بيكا
حمو بيكا

شارك نجم المهرجانات حمو بيكا فيديو جديد له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام وفيس بوك.

 

وظهر بيكا في الفيديو أثناء حلاقتة لشعر  أحد الأشخاص بفرقتة، مما نال اعجاب متابعيه وتفاعلوا معه في التعليقات.

 

قدم حمو بيكا اعتذارا رسميا لـ علي قدوره بعد إعتزاله الفن بسبب طرحه لثلاث أغان له.

وكتب بيكا عبر حسابه على انستجرام:" احنا بنقدم إعتذار رسمي فاضل ٣ أغاني تم تسجيلهم قبل إعتزال علي قدورة الفن وهتنزل الايام الجاية وبعدها مش هيكون ليه اغاني تاني مع احترامنا الكامل لقراره

وكان قد أعلن مطرب المهرجانات علي قدورة اعتزاله الغناء وتبرأ من كل الأعمال والموسيقى التي قدمها.

ونشر علي قدورة صورة له أثناء أدائه للعمرة وكتب معلنا الخبر وقال: "السلام عليكم في يوم جمعة مبارك أنا علي عبد القادر السيد، الشهير بـ علي قدورة كنت مغني قبل النهاردة في حاجة حصلتلي مش عارف إيه هي بس الحاجة دي هي اللي بتخليني اتكلم دلوقتي، أنا بريء من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي وبعلن اعتزالي عن مجال الأغاني لحد ما يفتكرني ربنا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

مفاجأة بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد في الأهلي.. ما الجديد؟

مفاجأة في أسعار الدواجن بعد مقاطعة مطاعم شهيرة بسبب فلسطين

ترشيحاتنا

أحمد نجيب يبعث رسالة لتشكيل الأهلي قبل مباراة ميدياما

نيسان تصنع سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة قاشقاي وجوك بالمملكة المتحدة

اختلاف المذاهب الفقهية.. لماذا يحدث ذلك في الشريعة الإسلامية؟

محمود فتح الله مدرب بيراميدز: أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

المفوضية الأوروبية تطالب بوقف عنف المتطرفين في مستوطنات الضفة الغربية

بركات يوجه رسالة للنادي الأهلي قبل مواجهة ميدياما الغاني..وتحذير لـ كولر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيعادل رقم مايكل أوين| محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي في لقاء ليفربول ضد مانشستر سيتي.. هل يفعلها؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية؟

لوبتحب القهوة والشاي.. طرق فعالة للتخلص من الكافيين الزائد في الجسم

حقيقة توزيع دولارات على جمهور حفل محمد رمضان في موسم الرياض

فيديو

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ