عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

صدى البلد

دعيت منذ أيام لحضور المؤتمر الدُّوَليّ الأول للجمعية المصرية العلمية للعلاج التنفسي، مؤتمر يضم لفيف من كبار المتخصصين بمعظم الدول العربية وبمشاركه ٩٥ أستاذ ومتخصص من مصر وخارجها من الدول العربية كمتحدثين ورؤساء جلسات من المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، البحرين، الكويت واليمن والأردن وفلسطين وليبيا.

 وممثلين عن الجامعات المصرية، جامعة الأزهر القاهرة بنين، جامعة الأزهر القاهرة بنات، جامعة الأزهر دمياط جامعة القاهرة، جامعة أسيوط، جامعة المنيا، جامعة المنصورة، جامعة الإسكندرية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الجلالة، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، المعهد الفني الصحي لوزارة الصحة، المركز الطبي العالمي، القوات المسلحة، وزارة الصحة، مستشفى صدر العباسية، معهد القلب القومي، مستشفي المطرية التعليمي، مستشفى الساحل التعليمي، مستشفى احمد ماهر التعليمي، كليه العلاج الطبيعي بجامعه القاهرة، هذا علي سبيل الذكر وليس الحصر.


في بداية الامر كنت أطن انه مجرد مؤتمرا علميا عاديا مثل المؤتمرات المعتادة، لكنني فوجئت ان ذلك المؤتمر هو بمنزلة جامعة دول عربية طبية تضم كبار المتخصصين في تخصص العلاج التنفسي، ذلك التخصص النادر على حد قول المشركين في المؤتمر ومؤسسي تلك الجمعية، حيث كان لهذا التخصص البصمة الواضحة في مكافحه كوفيد لتشغيل وإدارة أجهزة التنفس الاصطناعي ومحاصرة فيروس كورنا المستجد كوفيد -19 بفضل وجود متخصصين فى هذا المجال و لهم بصمات واضحه بفضل تعاونهم مع المتخصصين مع الفريق الطبي وتقديم النصح والإرشاد لتلك الدول لمحاصرة ذلك الوباء اللعين.

وبشهادة الحضور من المملكة العربية السعودية و المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنه عمان واليمن والبحرين أكدوا على أهمية أن يكون ذلك المؤتمر مؤتمر الدول العربية وليس مؤتمر الجمعية المصرية العلمية فقط بل مؤتمر جامعة الدول العربية العلمي للعلاج التنفسي، و أشادوا بدور الدولة المصرية في تنظيم ذلك المؤتمر لهذا التخصص النادر الذي جمع كل المتخصصين على مستوى الدول لمناقشة اخر المستجدات على الساحة العلمية في ذلك التخصص.

مؤكدين ان مصر دوما سباقة في تصدير العلم والمعرفة لكل دول العالم، وستكون صاحبة الفضل في فكره انشاء اول كيان عربي موحد يضم كبار المتخصصين في العلاج التنفسي، بناء على توصيات المؤتمر و تأسيس الفدرالية العربية للرعاية التنفسية التي تقوم الإمداد والمساهمة المعرفية لإنشاء وبتقييم وتقويم البرامج الأكاديمية لتخصص الرعاية التنفسية في جميع البلدان العربية.

لنا أن نفخر بكوننا مصريين نعيش على أرض الكنانة مصر ام الدنيا منارة العلم ومنبت العلماء، و هنا يستدعى أن أفول ومهما كان أنت مصر وكل خطوة بنصر نعيش لمصر و نموت لمصر.

توصيات المؤتمر الدُّوَليّ الأول للجمعية المصرية العلمية للعلاج التنفسي:

١- مخاطبة الجهات الرسمية في جمهورية مصر لاعتماد تخصص العلاج التنفسي كتخصص مستقل بحد ذاته مستنداً على المرجعيات الإقليمية والدولية وإسناده في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بعد تجهيز برنامج أكاديمي يعد كمرجع أساسي للبرامج آلتي تنشأ بالمؤسسات الأكاديمية

٢- إنشاء برنامج بكالوريوس ٤ سنوات بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة وتضاف سنة أو اثنين تدريب امتياز أسوه بالكليات الطبية لان هذا الخريج يعمل بالرعايات المركزة ويتعامل مع المرضي في الاستقبال و غرف العمليات وما بعد العمليات والتأهيل ومراكز أمراض وإضرابات النوم وخلافه

٢- تحديد وإنشاء مسوده التوصيف الوظيفي للخريجين من برنامج العلاج التنفسي

٣- تعزيز التبادل العلمي:

تشجيع التبادل الفعّال للمعرفة والأبحاث بين الأخصائيين والاستشاريين في مجال الرعاية التنفسية محليا وإقليميا ودوليا.

٤- إنشاء منصة دائمة للتواصل: إقامة منصة رقمية تسمح بالتواصل المستمر والمشاركة في البحوث والنقاشات بين الأعضاء لوجود ندرة في أساتذة متخصصين في هذا المجال

3. دعم التعليم والتدريب:
إطلاق الدراسات العربية للعلاج التنفسي لتعزيز المعرفة والتدريب في هذا المجال للطلاب والمتخصصين.

4. تطوير برامج البحث:

تشجيع إنشاء برامج بحثية تركز على القضايا الرئيسية في العلاج التنفسي وتسهم في تطوير التقنيات والعلاجات.

5. دعم المشاركة الدولية: جذب المشاركين والمتحدثين الدوليين لتقديم رؤى عالمية وخبراتهم في مجال الرعاية التنفسية.

6. أنشاء كيان موحد لأخصائيين الرعاية التنفسية:
تأسيس الفدرالية العربية للرعاية التنفسية التي ستقوم بتقييم وتقويم البرامج الأكاديمية لتخصص الرعاية التنفسية في جميع البلدان العربية.

7. تشجيع أخصائيين الرعاية التنفسية المصريين للانضمام لعضوية الجمعية المصرية العلمية للعلاج التنفسي الذي ستسهم في دعم مهنة الرعاية التنفسية على كل المستويات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

ورطة في الزمالك قبل لقاء أبو سليم الليبي | خبر صادم

مفاجأة بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد في الأهلي.. ما الجديد؟

صدمة في الأهلي بطلها موديست قبل مواجهة ميدياما الغاني

هجمة صيفية وعاصفة ترابية تغطى القاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

من 30 سنة.. التحقيق في جريمة غامضة تورط بها ضابط أمريكي

عدو الجمال الخفي .. التهاب الجلد حول الفم

لماذا أشعر أن الله لا يستجيب لي؟.. 8 أسباب و11 أدبا لتقبل

سامسونج تستعد لإطلاق موبايل جبار لمحدودي الدخل والشباب  

ماما شافت أخواتي في وضع مُخل..محاكمة عاجلة لـ "أم زياد" لاتهامها بالإتجار بالبشر

لا يمكن المقارنة بالأهلي..تصريحات قوية من رئيس نادي ميدياما قبل مواجهة المارد الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناسا تحذر من عاصفة شمسية اليوم.. أعراض تؤكد إصابتك بها استشر الطبيب فورا

أضرار كارثية عند شرب الكثير من القهوة في اليوم الواحد

سيعادل رقم مايكل أوين| محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي في لقاء ليفربول ضد مانشستر سيتي.. هل يفعلها؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية؟

فيديو

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ