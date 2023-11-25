إسقاط صاروخ أرض جو.. الاحتلال الإسرائئيلي يكشف سبب صفارات الإنذار بالجليل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارة الإنذار التي أطلقت منذ قليل، كانت ناجمة عن صاروخ اعتراضي أطلق على هدف جوي يشتبه في أنه طائرة بدون طيار تم إطلاقها من لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على حسابه بمنصة "إكس"، "متابعة للانذار عن تسلل هدف جوب في الشمال فهو ناجم عن إطلاق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه مما سبب في تفعيل الانذارات. الحادث انتهى".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، بدوي صافرات الإنذار بمنطقة الجليل شمالي البلاد للتحذير من تسلل طائرات مسيرة من لبنان.

وعلق جيش الاحتلال على الأمر قائلُا إنه أسقط صاروخ أرض جو أطلق من لبنان علئ طائره مسيرة تابعة للاحتلال، لافتًا إلى أن الطائرات الحربية نفذت ضربات هجومية عل قواعد عسكرية وبنية تحتية لحزب الله.

وفي وقت سابق، قالت السفارة الأمريكية في لبنان، إن الحدود بين لبنان وإسرائيل، شهدت هدوء امتد لـ12 ساعة، على خلاف الأيام الماضية التي شهدت اشتباكات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.

وذكر سكان الحدود اللبنانية، أن الهدوء ساد هذه المناطق منذ صباح أمس الجمعة، باستثناء وقوع إطلاق نار على نطاق ضيق من جانب إسرائيل، بحسب ما أوردته وكالة “معا” الفلسطينية.

وأفرج أمس الجمعة عن عدد من الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، بالإضافة إلى إفراج الاحتلال عن بعض المعتقلين الفلسطينيين من السجون، في إطار صفقة تبادل الأسرى التي اتفاق عليها فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، برعاية مصرية قطرية أمريكية، والتي تأتي مع أول أيام الهدنة.