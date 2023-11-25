وزير الري: التنسيق مع الجهات المختلفة لتحصيل مستحقات الوزارة لزيادة الموارد

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع مندوبى الحجز الإدارى بجهات الوزارة المختلفة.

وتم خلال الاجتماع استعراض نسب تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب، واستعراض التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل، ومقترحات تذليل هذه التحديات.

وأشار سويلم لوجود مستحقات للوزارة لدى العديد من الجهات، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات لزيادة موارد الوزارة، والتي تتم الاستفادة منها في صرف حوافز للمتميزين من العاملين بالوزارة.

وأكد توفير التحفيز المادى المناسب للمتميزين من مندوبى الحجز الإدارى.

ولتفعيل عملية تحصيل مستحقات الوزارة، وجه سويلم بتفعيل وحدة تحصيل مستحقات الوزارة، وتعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى.

وشدد على دورية عقد هذا الاجتماع بشكل شهري مع مندوبى الحجز الإدارى لمناقشة أي معوقات تواجه منظومة العمل وإجراءات تحصيل المستحقات.

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