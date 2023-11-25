إصابة فلسطيني بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لقباطية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم السبت، إصابة مواطن بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لقباطية قرب جنين.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، إن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت مخيم عسكر في مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بنحو 15 الية عسكرية واغلقت كافة مداخل المخيم كما دفعت قواتالاحتلال بتعزيزات اضافية من حاجزي عورتا وبيت فوريك وحوارة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال داخل المخيم.