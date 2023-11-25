في أهم المدن الأمريكية.. متظاهرون مناهضون للاحتلال الإسرائيلي يعطلون موسم الجمعة السوداء

خرح متظاهرون مناهضون لإسرائيل في جميع أنحاء أمريكا يوم أمس الجمعة في محاولة لعرقلة يوم تسوق الجمعة السوداء ، ودعا البعض إلى انتفاضة فلسطينية وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وجرت الاحتجاجات في مناطق تشهد حركة مرور كثيفة في مدن متعددة، بما في ذلك مدينة نيويورك ولوس أنجلوس وبوسطن، على الرغم من وقف إطلاق النار المستمر بين إسرائيل وحركة حماس والذي شهد تبادل الرهائن المحتجزين في غزة.

وهتف المتظاهرون المتجمعون في واشنطن سكوير بارك في مانهاتن السفلى"ليس هناك سوى حل واحد: ثورة الانتفاضة!".

وأصبحت الدعوات للانتفاضة، أو الانتفاضة المدنية، شائعة بشكل متزايد في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست، دعا المتظاهرون الحاضرون إلى التمرد على الجمعة السوداء من خلال مقاطعة الشركات وتعطيل التسوق، فضلاً عن الصراخ بعبارات، مثل "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

وتجمع المتظاهرون في لوس أنجلوس في منطقة ذا جروف، وهي منطقة تسوق شعبية تقع جنوب هوليوود مباشرة، وقال متظاهرون " لن يكون هناك عمل كالمعتاد حتى تتحرر فلسطين".