العراق ينجح في إفشال هجمات تستهدف قواعد عسكرية بها مستشارو التحالف

قال وزير الداخلية العراقي الفريق عبد الأمير الشمري، إن بغداد نجحت في إفشال هجمات تستهدف قواعد عسكرية بها مستشارو التحالف.

وأضاف الشمري، في تصريحات لقناة “العربية”، أن قوات الأمن العراقية ضبطت منصات إطلاق الصواريخ التي تستهدف القواعد العسكرية، لافتًا إلى التزام بلاده بحماية البعثات الدبلوماسية.

وتابع: “نسيطر على كافة المناطق لمنع انطلاق أي هجمات على دول الجوار”، مؤكدًا نشر قوات الحدود في مناطق مهمة على الحدود مع إيران".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت في وقت سابق، قواعد أمريكية منها قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، وقاعدة قرب مطار أربيل، بالطائرات المسيّرة، وذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.