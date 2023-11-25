قطع المياه 6 ساعات عن مدينة قها و6 قرى لهذا السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية قطع مياه الشرب عن مدينه قها وقرى ترسا وأجهور الكبرى وقرقشندة وشبرا هارس وكفر الجمال وكومبتين لمدة 6 ساعات، حتى الساعة الثالثة عصرا.

وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة بالقليوبية، إن الانقطاع نظرا لأعمال توصيل خط المياه الرئيسى قطر 450 مم على خط المياه المغذى لمحطة معالجة الصرف الصحى بكومبتين.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، موضحا أنه سيتم تشغيل محطات المياه الارتوازية بالقرى المتأثرة من الانقطاع لحين الانتهاء من الأعمال.