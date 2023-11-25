مانشستر سيتي وليفربول.. محمد صلاح على موعد مع التاريخ والأرقام القياسية.. تفاصيل

يستعد عشاق كرة القدم لمواجهة نارية تجمع بين مانشستر سيتي وليفربول في قمة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول على ملعب الاتحاد، في تمام الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

أرقام تاريخية لمحمد صلاح

ويستهدف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، تحقيق رقمين قياسيين، في حالة تسجيله هدفين في شباك إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.

وذكر موقع ليفربول الرسمي، أن محمد صلاح حال تسجيله لهدف واحد فقط في المباراة، فهو سيصل لهدفه رقم 150 في مسيرته في الدوري الإنجليزي، حيث سجل صلاح 149 هدفا في مسابقة الدوري الإنجليزي، بواقع 147 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي.

وأشار موقع ليفربول، إلى أن الفرعون المصري سيعادل رقم مايكل أوين نجم ليفربول السابق، في حال وصل للهدف رقم 150، ويصبح عاشر الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، فيما يقع السيتي في الصدارة برصيد 28 نقطة.