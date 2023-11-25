أول تعليق من حماس على مواقف رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا المناهضة لإسرائيل

ثمنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس المواقف الواضحة والجريئة لرئيس الوزراء البلجيكي (ألكسندر دي كرو)، الذي أكّد رفضه تدمير غزة وقتل المدنيين، ورئيس الوزراء الإسباني (بيدرو سانشيز)، الذي أدان القتل العشوائي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، والذي اشار إلى إمكانية اتخاذ بلاده قراراً فردياً بالاعتراف بدولة فلسطينية، إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة.

كما دعت الحركة كافة دول العالم إلى الانحياز لعدالة القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالبت حماس دول العالم كذلك بضرورة دعم هذه المواقف الجريئة، وتصعيدها ضد الاحتلال، لوقف عدوانه وحرب الإبادة الجماعية التي يشنّها على شعبنا الفلسطيني، ولمحاسبة قادته على جرائمهم بحق الأطفال والمدنيين العزّل.