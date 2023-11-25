أول اتصال بين مديرة صندوق النقد والرئيس الأرجنتيني.. اتفاق على خطر التضخم

جرى أول اتصال بين مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، والرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي أول، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وجرى الحديث عن اقتصاد الأرجنتين الذي يعد من بين الأعلى تضخما ومديونية على مستوى العالم.



قالت "جورجييفا" في تغريدة على منصة "إكس": "ناقشنا التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الأرجنتيني والإجراءات السياسية الحاسمة اللازمة".

أضافت أن صندوق النقد الدولي سيدعم الجهود الرامية إلى خفض التضخم في البلاد، والذي يتجاوز حالياً 140%، وتحسين ماليتها العامة ورفع النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

تجنبت الأرجنتين التأخر في سداد الديون لصندوق النقد الدولي بعدما دفعت 2.6 مليار دولار في أكتوبر ضمن برنامجها البالغ 43 مليار دولار، وهو أكبر برنامج للصندوق. يعيش أكثر من 40% من سكان الأرجنتين في حالة فقر.

