عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول اتصال بين مديرة صندوق النقد والرئيس الأرجنتيني.. اتفاق على خطر التضخم

مديرة الصندوق
مديرة الصندوق

جرى أول اتصال بين مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، والرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي أول، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وجرى الحديث عن اقتصاد الأرجنتين الذي يعد من بين الأعلى تضخما ومديونية  على مستوى العالم.
 

قالت "جورجييفا" في تغريدة على منصة "إكس": "ناقشنا التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الأرجنتيني والإجراءات السياسية الحاسمة اللازمة". 
أضافت أن صندوق النقد الدولي سيدعم الجهود الرامية إلى خفض التضخم في البلاد، والذي يتجاوز حالياً 140%، وتحسين ماليتها العامة ورفع النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

تجنبت الأرجنتين التأخر في سداد الديون لصندوق النقد الدولي بعدما دفعت 2.6 مليار دولار في أكتوبر ضمن برنامجها البالغ 43 مليار دولار، وهو أكبر برنامج للصندوق. يعيش أكثر من 40% من سكان الأرجنتين في حالة فقر.
 

اقتصاد الارجنتين اجراءات الأرجنتين التحديات الكبيرة الرئيس الارجنتيني القطاع الخاص خافيير ميلي صندوق النقد الدولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

مفاجأة في تجديد عقد محمد عبد المنعم قبل احترافه

موضوعات متعلقة

صحف السعودية| إطلاق سراح 42 فلسطينياً و13 إسرائيلياً اليوم.. إعفاء حاملي الجواز الدبلوماسي والخاص من رسوم تأشيرة زيارة الأعمال

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا خلال ساعات أمس

في أهم المدن الأمريكية.. متظاهرون مناهضون للاحتلال الإسرائيلي يعطلون موسم الجمعة السوداء

والدة الرهينة التايلاندية المفرج عنها: بكيت من السعادة

حتى المدافن لم تسلم من جرائم الاحتلال.. أم شهيد تكتشف تدمير قبر ابنها

العثور على جثامين شهداء عائلة فلسطينية كاملة قصفها الاحتلال

لماذا ستفشل حكومة الاحتلال الصهيوني في غزة؟.. بروفيسور بلجيكي يكشف الحقيقية

شاهد الدمار في أبراج الشيخ زايد في شمال قطاع غزة

ترشيحاتنا

مقتنع بشكل كبير .. كولر يتمسك بلاعب الأهلي

بايدن يبحث إنهاء الحرب|توقعات أمريكية بالإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى بظروف جيدة

وعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامي

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة .. بيان عاجل للخارجية الفلسطينية

المنافس حديث العهد.. معتمد جمال خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء ابو سليم بالكونفدرالية

الخشت لـ صدى البلد: «قصر عيني» جديد في 6 أكتوبر.. و"القاهرة" ضمن أفضل 50 جامعة عالمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برشاقة لافتة... ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

يقوي العظام ويقلل الوزن| عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

تحذير عاجل| 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية

فيديو

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

الصفقة فشلت.. رئيس اتحاد جدة يعلق على رفض انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

بعد ظهور أبنائه وأزمة الدولارات.. تعليق غير متوقع من محمد رمضان بالسعودية

استقالة هزت العالم| هند صبري تحرج الغرب بسبب فلسطين.. ماذا قالت؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ