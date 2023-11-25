عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في ثاني أيام الهدنة.. الاحتلال يكشف تفاصيل دخول الوقود وغاز الطهي لغزة

سيارات الوقود إلى
سيارات الوقود إلى غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في وزارة الدفاع بحكومة الاحتلال (COGAT)، نقلت المزيد من شاحنات الوقود وغاز الطهي إلى غزة، وذلك في ثاني أيام الهدنة بالقطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي اليوم السبت في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "تم صباح اليوم السبت نقل أربع شاحنات صهريج سولار وأربع شاحنات صهريج لغاز الطهي إلى منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في جنوب قطاع غزة عبر معبر رفح، بموافقة المستوى السياسي، وذلك في إطار التعليق المؤقت للنشاطات العسكرية ومسار الإفراج عن الرهائن المتفق عليه مع الولايات المتحدة بوساطة مصر وقطر".

وأضاف أدرعي أن الوقود وغاز الطهي مخصصان لتشغيل البنية التحتية الإنسانية الأساسية في قطاع غزة".

وبعد حوالي 7 أسابيع متتالية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأت أمس الجمعة، هدنة إنسانية في القطاع المحاصر، وهي أول هدنة من نوعها بين حماس وإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وتسمح الهدنة، التي جرت برعاية قطرية أمريكية مصرية، بإطلاق سراح 50 أسيرًا لدى حماس، بينما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا.

وأفرج الاحتلال أمس عن 39 من المعتقلين في سجونها، وذلك بعد أن أطلقت حركة حماس سراح 13 من الرهائن الإسرائيليين في غزة، بموجب اتفاق هدنة بعد بين إسرائيل وحماس.

الاحتلال الاسرائيلي الوقود إسرائيل آفيخاي آدرعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

مفاجأة في تجديد عقد محمد عبد المنعم قبل احترافه

ترشيحاتنا

مقتنع بشكل كبير .. كولر يتمسك بلاعب الأهلي

بايدن يبحث إنهاء الحرب|توقعات أمريكية بالإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى بظروف جيدة

وعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامي

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة .. بيان عاجل للخارجية الفلسطينية

المنافس حديث العهد.. معتمد جمال خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء ابو سليم بالكونفدرالية

الخشت لـ صدى البلد: «قصر عيني» جديد في 6 أكتوبر.. و"القاهرة" ضمن أفضل 50 جامعة عالمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برشاقة لافتة... ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

يقوي العظام ويقلل الوزن| عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

تحذير عاجل| 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية

فيديو

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

الصفقة فشلت.. رئيس اتحاد جدة يعلق على رفض انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

بعد ظهور أبنائه وأزمة الدولارات.. تعليق غير متوقع من محمد رمضان بالسعودية

استقالة هزت العالم| هند صبري تحرج الغرب بسبب فلسطين.. ماذا قالت؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ