ماسك قد يخسر ملايين الدولارات بسبب مزاعم شركات أمريكية| تفاصيل

قد يخسر الملياردير إيلون ماسك أموال طائلة بسبب موقفه المحايد من القضية الفلسطينية.



ذكرت صحيفة ذا نيويورك تايمز الأمريكية أن منصة "إكس" قد تخسر ما يصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات بحلول نهاية العام.



جاء ذلك مع وقف العشرات من العلامات التجارية الكبرى حملاتها التسويقية على المنصة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز .



دعم ماسك لمنشور اعتبر "معاديا للسامية" على المنصة الأسبوع الماضي أدى لوقف عدة شركات منها والت ديزني ووارنر براذرز ديسكفري لإعلاناتها مؤقتاً على المنصة المعروفة سابقاً باسم تويتر.



وردت شركة "إكس" برفع دعوى قضائية ضد مجموعة "ميديا ماترز" المعنية بمراقبة وسائل الإعلام قائلة إن المنظمة شوهت سمعة المنصة من خلال تقرير ذكر أن إعلانات علامات تجارية كبرى منها أبل وأوراكل ظهرت بجوار منشورات عن أدولف هتلر والحزب النازي.



وذكر التقرير أن الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أشارت إلى أكثر من 200 وحدة إعلانية لشركات مثل أمازون وكوكاكولا ومايكروسوفت والتي أوقف الكثير منها الإعلانات مؤقتاً على المنصة أو يدرس وقف الإعلانات.

