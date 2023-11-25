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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الغضبان يستقبل وزير الصحة الليبي.. والأخير: المنظومة المصرية متطورة| شاهد

وزير الصحة الليبي
وزير الصحة الليبي يشيد بالمنظومة الصحية المتطورة على أرض بور

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم   الدكتور عثمان عبد الجليل وزير الصحة الليبي، والوفد المرافق، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ، للاطلاع على نجاح تجربة منظومة التأمين الصحي الشامل وأثرها على تطور الرعاية الصحية بمصر، والاستفادة من خبرات الهيئة في مجالات بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية.

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جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية،  والدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية  ،  والدكتور مصطفى شعبان،  رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة. والدكتور أمير التليواني المدير التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد شرحا تفصيليا حول ما شهدته محافظة بورسعيد من تطبيق لمنظومة التأمين الصحي الشامل، و التي حققت تطور غير مسبوق في قطاع الصحة ببورسعيد، و أكد محافظ بورسعيد على فخر جميع المصريين بما حققته منظومة التأمين الصحي الشامل، في مجال القطاع الطبي بمصر، مشيرًا إلى ما حظيت به محافظة بورسعيد من مزايا كونها أول محافظة تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن التطور الملحوظ في القطاع الطبي بالمحافظة ، مؤكدًا خلال استقباله وزير الصحة بدولة ليبيا، تقديم كل أوجه الدعم للشعب الليبي الشقيق وتبادل الخبرات المثمرة في قطاع الصحة.

وزير الصحة الليبي يشيد بالمنظومة الصحية المتطورة على أرض بورسعيد

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ومن جانبه،  أكد وزير الصحة الليبي، إن مصر الشقيقة الكبرى لدولة ليبيا، وصديقة السلم والحرب وهي الدرع الآمن، مشيرًا إلى أن الخبرة والعلم دائمًا ما يأتيان من أرض الكنانة، ووجه وزير الصحة الليبي التحية لمصر وقيادتها السياسية، لافتًا الى أن منظومة التأمين الصحي بمصر تستحق كل الإشادة والتقدير لوصولها لكل منزل مصري، وتقديم خدمة طبية مميزة بأسعار مخفضة لا تذكر،  مؤكدا على فخره بما تشهده الدولة المصرية من تنمية و تطور غير مسبوق.

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