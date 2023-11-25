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إلهام أبو الفتح
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منوعات

معجزة تنقذ أكثر من 200 شخص على سطح مبنى مشتعل ببريطانيا| شاهد

مبنى مشتعل
مبنى مشتعل

أكثر من 200 شخص تم إنقاذهم من سطح قريب من مبنى محترق بفضل مشغل رافعة، جاء رجال الإطفاء إلى منطقة ستيشن هيل في ريدينج في تمام الساعة 11:40 صباحًا بتوقيت جرينتش، وتم تطويق المنطقة بالكامل.


تداولت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر العامل وهو يتم رفعه بواسطة رافعة من سطح المبنى المحترق، وقد أثارت هذه المشاهد حماس الجمهور المتواجد في الأسفل مما جعلهم يصفقون بحرارة.

صرح جلين إدواردز، مشغل الرافعة، أن الحادث كان مروعًا للغاية بسبب الرياح القوية التي كانت تهب في المنطقة، وقد قال الرجل البالغ من العمر 65 عامًا، والذي يقيم في إيغام، ساري: "عندما نظرت من نافذتي اليسرى، شاهدت رجلاً يقف في زاوية المبنى. لقد رأيته للتو وقال لي أحدهم: 'هل يمكنك تركيب القفص؟' وفعلت ذلك على الفور. حاولت وضع القفص بين العامل وبين النيران، لكن الرياح القوية عرقلتني. ولكنني أنزلت القفص وتمكنت من إدخاله هناك".

جاء أكثر من 50 رجل إطفاء لمكافحة الحريق في محطة هيل في ريدينج، وتمكنت خدمة الإطفاء والإنقاذ الملكية البريطانية في بيركشاير من إخماد الحريق الذي تسبب في كمية كبيرة من الدخان الأسود. أشار مدير المجموعة كريس هيرن إلى أنه تم إنقاذ شخص آخر أيضًا باستخدام رافعة.

نُقل شخصان إلى مستشفى بيركشاير الملكي لتلقي العلاج بسبب استنشاق الدخان، لكن لم تكن أي من الحالتين خطيرة، وفقًا لخدمة الإسعاف المركزية الجنوبية.

حذرت الإطفاء السكان المحليين والشركات من تجنب المنطقة والبقاء في منازلهم مع النوافذ مغلقة.

حتى الآن، لم يتم الكشف عن أسباب الحريق ولا عن أية إصابات خطيرة. من المتوقع أن تبدأ التحقيقات لتحديد سبب الحريق وتقييم الأضرار الناجمة عنه.

من الضروري أن يتم تعزيز جهود السلامة والوقاية من الحرائق في المستقبل، سواء من خلال تحسين إجراءات السلامة في المباني أو توفير التدريب المناسب للعاملين في مجال الإطفاء والإنقاذ. يجب أن تكون السلامة وحماية الأرواح البشرية هما الأولوية القصوى في مثل هذه الحوادث.

مبنى مشتعل انقاذ النيران البريطانية

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معجزة تنقذ أكثر من 200 شخص على سطح مبنى مشتعل ببريطانيا| شاهد

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