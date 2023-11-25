احد مواطنيها أطلق سراحه.. بيان عاجل لـ بولندا بشأن الهدنة في غزة وصفقة الأسرى

أعلنت وزارة الخارجية البولندية، اليوم السبت، أن "مواطنًا بولنديًا كان من بين الرهائن الذين أطلق سراحهم من غزة".

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أعربت الخارجية البولندية، عن ترحيبها بوقف إطلاق النار في غزة، والذي سمح بالإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن، ومن بينهم مواطن بولندي، وزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأضافت: "في الوقت نفسه، تواصل بولندا مطالبتها بقوة بأن توافق إسرائيل على المغادرة الآمنة للمواطنين البولنديين الآخرين من قطاع غزة".

وبعد حوالي 7 أسابيع متتالية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأت أمس الجمعة، هدنة إنسانية في القطاع المحاصر، وهي أول هدنة من نوعها بين حماس وإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وتسمح الهدنة، التي جرت برعاية قطرية أمريكية مصرية، بإطلاق سراح 50 أسيرًا لدى حماس، بينما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا.

وأفرج الاحتلال أمس عن 39 من المعتقلين في سجونها، وذلك بعد أن أطلقت حركة حماس سراح 13 من الرهائن الإسرائيليين في غزة، بموجب اتفاق هدنة بعد بين إسرائيل وحماس.

ومن المنتظر أن يفرج الاحتلال اليوم السبت عن 42 أسيرًا فلسطينيًا، فيما تطلق حركة حماس 14 من الأسرى في غزة.