احذر السفر على طائرات USA| مليون حقيبة مفقودة من شركات الطيران الأمريكية.. وهذا مصيرها

عندما تجد شعار USA على شركة الطيران التي ستسافر عليها فعليك أن تقلقك بشدة على حقائبك، بحسب تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكي، فإن هناك حقائب مفقودة سنويا أكثر من مليون حقيبة وذلك على متن الشركات الأمريكية فقط، وهو رقم مهول، ولكن الأهم هو، أين تذهب تلك الحقائق، وما مصيرها ومصير ما بها من محتويات، وهل هناك آلية بتجميعها في مكان محدد يستطيع صاحبها بالذهاب إليه والبحث عنها في وقت لاحق؟، أم أن للقصة تفاصيل أخرى.

الغريب، والملفت للنظر هو ما كشفت عنه الصحيفة الأمريكية، حيث كشفت أن هناك تجارة واسعة لتلك الحقائب المفقودة، وأن هناك مكان في أمريكا الشمالية أصبح مركزا لبيع محتويات تلك الحقائب بأسعار مخفضة، وكأنها تجارة شرعية لبضائع يبحث عنها أصحابها، فكيف يحدث ذلك، وكيف تصل الحقائب لهذا المكان، هذا ما نرصده فيما جاء بتقرير الصحيفة الأمريكية.

هل تبحث عن ساعة رولكس رخيصة الثمن

إذا كنت تبحث عن ساعة رولكس، فأنت محظوظ، فيوجد دائمًا عدد قليل منها متاح في متاجر الأمتعة غير المطالب بها، وفي الواقع، كانت أغلى قطعة تم بيعها هنا على الإطلاق هي ساعة رولكس البلاتينية التي تم تقييمها بمبلغ 64000 دولار وبيعت بمبلغ 32000 دولار في عام 2014، فالحقائب الكثيرة التي يتعين على شركات الطيران تتبعها، لسوء الحظ، لابد أن يضيع بعضها، فينتهي مصير كل تلك الأمتعة المفقودة، في متجر يسمى الأمتعة غير المطالب بها، في سكوتسبورو.

كل حقيبة تفقدها شركة طيران في الولايات المتحدة (وبعضها يضيع في القطارات والحافلات) ينتهي بها الأمر في نهاية المطاف في هذه المدينة الصغيرة التي تبعد حوالي 150 ميلاً شمال غرب أتلانتا، في مبنى مساحته 50 ألف قدم مربع، وكل ذلك للبيع بخصم كبير، حيث يتم ترتيب الأمتعة غير المطالب بها مثل متجر عادي متعدد الأقسام، وليس مجرد مجموعة من الصناديق في مستودع كبير، ويوجد أيضًا قسم للملابس والمجوهرات الرسمية

هذا تصميم متجر الحقائب المفقودة .. الأجهزة بنصف ثمها

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن المتجر مصمم مثل متجر متعدد الأقسام، ملابس هنا، وأحذية هناك، ورفوف كتب - لأنه من منا لم يترك كتابًا على متن طائرة عن طريق الخطأ؟ ولكن هذا ليس الجزء الأكثر إثارة، يقول سوني هود، الذي بدأ العمل لأول مرة في شركة Unclaimed Baggage عندما كان مراهقًا، ولكنه الآن مدير العلاقات العامة: "المنطقة الأكثر شعبية في المتجر هي الميزانين، فهذا هو موطن قسم الإلكترونيات لدينا، فأي شيء من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وسماعات الرأس، سمها ما شئت!"

ويتم مسح جميع الأجهزة الإلكترونية لإزالة أي بيانات شخصية، ويتم فحصها للتأكد من أنها تعمل. تباع جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة iPad وأجهزة Nintendo Switches بحوالي نصف سعر الجهاز الجديد، ولكن هناك أشياء أكثر إثارة للاهتمام هنا، مثل الزلاجات، ألواح التزلج على الجليد، صندوق كامل من ألواح التزلج، (من كان يعلم أن الكثير من الناس يسافرون بألواح التزلج؟ لا يمكن أن يكونوا جميعهم من توني هوك!) هناك زلاجة، وعمود القفز بالزانة للسيدات، وحتى سرج بيتس كيمبرلي، وأحذية ركوب جديدة تمامًا.

ودائمًا ما يحقق قسم الإلكترونيات نجاحًا كبيرًا، وتبلغ أسعار أحدث الهواتف المحمولة وأجهزة iPad وأجهزة الكمبيوتر المحمولة حوالي نصف تكلفة الأجهزة الجديدة، ويقوم موظفو القسم الفني بالمتجر بمسح جميع البيانات الشخصية من العناصر والتأكد من أن كل شيء يعمل.

تلك آلية التعامل مع الحقائب المفقودة من الطائرة للمتجر

أي شيء يمكن أن يخطر ببالك يمكن أن يكون موجد داخل هذا المتجر، فمن المحتمل أن يكون شخص ما قد وضعه في حقيبته، وللأسف فقدته، ولكن لا تشعر بالسوء حيال ذلك عندما تفقد شركة طيران حقيبة سفر إلى الأبد، ينتهي بها الأمر بتعويض المالك عن محتوياتها، وإليك كيفية العمل: عندما تضيع حقيبة سفر (أو حاوية شحن مقفزة بالزانة)، تقضي شركة الطيران ما يصل إلى ثلاثة أشهر في محاولة إعادتها إلى مالكها، ولكن بعد ثلاثة أشهر، استسلمت شركة الطيران وأعادت للمالك ما يصل إلى 3800 دولار.

وحتى لا تفقد حقيبتك، تأكد من أن لديك علامة مثبتة بشكل آمن في حقيبتك تحتوي على معلومات الاتصال الحالية الخاصة بك، وقم بإزالة جميع علامات وملصقات شركات الطيران القديمة منها قبل الوصول إلى المطار، ثم ضع معلومات الاتصال الخاصة بك على بطاقة أو قطعة من الورق داخل أمتعتك، (وضعها في الأخير، في الأعلى، هو الأفضل.)

المفقود 0.5 .. وتلك قصة بداية المتجر

وفي الواقع، 99.5% من الحقائب التي يتم فحصها على متن شركات الطيران لا تضيع، ولكن كل ما في الأمر أن نسبة 0.5% التي تفعل ذلك تضيف الكثير من الأشياء، وهنا يأتي دور الرئيس التنفيذي لشركة Unclaimed Baggage Bryan Owens، فقد بدأ والده هذا العمل في عام 1970، وكان والد أوين يستمتع بالاستماع إلى أجهزة الراديو، وفي أحد الأيام سمع صديقًا في واشنطن العاصمة يقول إنه يعمل مع Trailways ولا يعرف ماذا يفعل بها. جميع الحقائب التي لم يطالب بها أحد كانت لديهم.

يقول أوينز: "لقد انفجر مصباح كهربائي صغير في رأس والدي وقال: أعتقد أنني أستطيع مساعدتك"، لذلك اقترض 300 دولار وشاحنة صغيرة وتوجه إلى واشنطن العاصمة لشراء الأمتعة التي لم يطالب بها أحد، ثم أعادها إلى منزله وحاول بيعها، وكان الناس يقفون خارج الباب ويصطفون في طوابير وكنا نفتح أبوابنا يومين في الأسبوع في البداية، ومع استمرار القصة قال له رئيس والده: "عليك معرفة أي واحد منا تحبه أكثر، وظيفتك في التأمين أو مشروعك التجاري، ولم يفكر والدي في الأمر مرتين.

ولم تكن والدة أوينز متأكدة من ذلك، ولكن بعد مرور 53 عامًا، أصبحت الأمتعة غير المطالب بها واحدة من أفضل الوجهات السياحية في ألاباما، حيث يزورها مليون شخص كل عام، ولقد كان لديهم شخص من كل ولاية، ويقوم العديد منهم برحلة حج سنوية هنا.