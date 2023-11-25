200 دعوة لجماهير الليبي في مباراة الزمالك وأبو سليم بالكونفدرالية

عقد عصر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي المقرر لها غداً الأحد باستاد برج العرب، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وسيرتدي فريق أبوسليم الليبي زيه باللون الأزرق الكامل" القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأسود الكامل.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على منح الفريق الليبي 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات ، بالإضافة إلى ممثلي الفريق الليبي وطاقم التحكيم التونسي المكلف بإدارة اللقاء.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.