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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نوة باقي المكنسة| توقعات بسقوط أمطار في الإسكندرية.. وشركة الصرف ترفع درجة الاستعداد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة، عن توقعات بسقوط أمطار في مختلف أنحاء المحافظة، بعد ظهر غد الأحد، وذلك ضمن نوة باقي المكنسة التي تضرب مدينة الإسكندرية في نهاية شهر نوفمبر.

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وذكرت الشركة، في بيان، أنه طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم الأحياء بمحافظة الإسكندرية بعد الظهر، الأحد 26 نوفمبر؛ صدر قرار برفع درجات الاستعداد، اعتبارا من صباح باكر الأحد.

وأعلنت الشركة، انتشار السيارات والبدالات في الأماكن المخططة لها، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق، كما يتم تخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع، ووقف الإجازات وبدل الراحات، ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة.

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