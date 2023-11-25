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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لمحات من الهند.. مسابقة فنية تنظمها وزارة التعليم لجميع المراحل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة “لمحات من الهند”، في الفترة من 26-11-2023 وحتى 17-12-2023.

ويتم تنظيم مسابقة “لمحات من الهند”، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك تحت إشراف الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة رباب عبد المحسن إمام مدير عام تنمية مادة التربية الفنية.

وتنظم مسابقة “لمحات من الهند” في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باستخدام أساليب تعليمية فعالة وتفعيل الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية للطلاب، وتحفيزا للطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية بالمدارس، وأهمية دور المسابقات الفنية في اكتشاف المواهب الجديدة من أبنائنا الطلاب، فضًلا عن إعادة بث الروح الفنية وتنميتها فى المدارس بصفة عامة.

وتأتي مسابقة "لمحات من الهند" في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسفارة دولة الهند، وتقام بصورة سنوية في مصر؛ للاحتفاء بالعلاقات الطيبة الوثيقة بين الهند ومصر، وتقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية والهندية ولدعم التواصل مع الشباب في مصر.

ويشارك في مسابقة “لمحات من الهند” طلاب المدارس في المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) من مختلف المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية بكل من محافظات “القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية، الإسكندرية، البحر الأحمر”، وتقوم لجنة تحكيم من المتخصصين باختيار الأعمال الفائزة.

ومن المقرر افتتاح مسابقة “لمحات من الهند” بمحافظة القليوبية غدا الأحد 26-11-2023، حيث تقام المسابقة في مدرسة طوخ الخاصة، ويليها محافظة الغربية بنادي المعلمين، ومحافظة الإسكندرية في ملعب ليسيه الحرية، ومحافظة الشرقية في المدرسة الثانوية العسكرية، ومحافظة القاهرة في متحف الطفل بمصر الجديدة، ومكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، وحديقة الحرية أمام دار الأوبرا بالزمالك، وأخيرا الختام بمحافظة البحر الأحمر، بمدرسة رواد المستقبل الخاصة بالغردقة.

وعلى جانب آخر توجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة انتظام العام الدراسي 2023-2024.

وكان في استقبال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وهالة عبد السلام مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ، اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي الجديد.

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