عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل| دوي إطلاق نار وانفجار عند حاجز عورتا في نابلس

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بإطلاق نار وانفجار عند حاجز عورتا في نابلس.

وقال التليفزيون العربي إن قوات الاحتلال قامت بإقتحام مدينة جنين بالضفة الغربية.

كما ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن مدينة إيلات شهدت انفجارات، تزامنا مع نشاط لقوات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت لصاروخين اعتراضيين يحلقان فوق إيلات.

وأضافت: “لم تدوِّ صفارات الإنذار في إيلات، كما لم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الحادث”.

ويأتي كل ذلك في أعقاب تأجيل حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام"، إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى.

وقالت كتائب القسام، في بيان عبر قناتها الرسمية على "تليجرام"، إنها قررت تأجيل تسليم الدفعة الثانية من الأسرى؛ بسبب عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة.

وأضافت القسام، أنها ستظل عند رأيها؛ حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية إلى شمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها.

وكان من المفترض أن يتسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، 13 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، من خلال الصليب الأحمر الدولي.

وأكدت مصادر، أن كتائب القسام بدأت تسليم الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في خان يونس.

وتستأنف الهدنة الإنسانية واتفاق صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، تسليم الدفعة الثانية، والإفراج عن 13 محتجزة إسرائيلية، مقابل الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال.

وتترقب إسرائيل الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين من غزة، وتسليمهم للصليب الأحمر الذي سيقوم بنقلهم إلى معبر رفح، على أن تقوم بعدها بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجونها.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مسئول إسرائيلي، قوله: إن سبب تأخر الإفراج عن الأسرى في غزة، هو تقني، وليس جوهريا، ونتوقع أن يسير كل شيء على ما يرام، موضحا أن الأمر يتعلق باستكمال إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

اتفاق إسرائيلية اطلاق نار اقتحام مدينة جنين إعلام فلسطيني إعلام عبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

مفاجأة مدوية.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

بيان عاجل لحركة حماس يخص بلدية برشلونة

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

موضوعات متعلقة

عاجل| كتائب القسام تعلن تأجيل تسليم الدفعة الثانية من الأسرى

13 أسيرا.. تفاصيل تسليم الدفعة الثانية من المحتجزين إلى الصليب الأحمر الدولي

وفد قطري ينسق مع تل أبيب للإفراج عن المزيد من الأسرى لـ مد الهدنة

استشهاد الأسير المحرر فرسان خليفة في قطاع غزة.. تفاصيل

إطلاق سراح المزيد من المعتقلين| مصر تتفاوض لتمديد هدنة غزة وسط مؤشرات إيجابية

أطباء بلا حدود: المنظمة تمكنت من إدخال معدات لغزة لإجراء عمليات جراحية

أول تعليق لـ وزير الدفاع الإسرائيلي بعد سريان الهدنة في غزة

هنية: نشكر مصر وقطر على جهودهم في مفاوضات الهدنة

ترشيحاتنا

بالأقمار الصناعية .. كل ما تريد معرفته عن مدينة العلمين الجديدة

أخبار الأهلي والزمالك| نجم مغربي ومهاجم مصري على طاولة الأحمر.. والفارس الأبيض يفسخ التعاقد مع أحد لاعبيه

6 أيام على بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية.. احذر ارتكاب هذه الأفعال

الشرطة ضربت ابنى.. الأمن يكشف أكاذيب مروج فيديو على الفيس بوك

كيفية الطهارة في شدة البرد.. هل يصح المسح على الكم؟

مسئول أمريكي : لا نتوقع أن يكون مواطنونا في الموجة الثانية لإطلاق سراح الرهائن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الدجاج| بأسهل الخطوات

شهية قوى .. طريقة عمل شوربة العدس بالمواسير

هذه الأطعمة تحتوي على أعلى نسبة من فيتامين ب12

معجزة تنقذ أكثر من 200 شخص على سطح مبنى مشتعل ببريطانيا| شاهد

فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

عاصفة ترابية تضرب القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ