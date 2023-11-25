بالأقمار الصناعية .. كل ما تريد معرفته عن مدينة العلمين الجديدة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء صورة العلمين الجديدة عبر الاقمار الصناعية قبل المشروعات وبعدها ،عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان العلمين الجديدة.

واوضح المركز ان مدينة العلمين الجديدة هي مدينة متكاملة في قلب الساحل الشمالي الغربي، تشمل جميع الأنشطة السكنية وبها مناطق ثقافية وسياحية وصناعية وبحثية وجامعة أهلية وفنادق عالمية، ومقران للرئاسة ومجلس الوزراء.

واشار الي ان مساحة المدينة الإجمالية تبلغ ٤٨,٩١٧ فدانا، ويبلغ عدد السكان المستهدف حوالي ٣ ملايين نسمة.



وتابع ان حدود مدينة العلمين تبدأ من طريق وادي النطرون إلي الضبعة ،وتقع المدينة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح بطول ١٤ كم من الطريق الدولي (الإسكندرية – مطروح).

و تنقسم المدينة إلى شريحة سياحية وتاريخية وسكنية وتشترك هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية في تأسيس مرافق المدينة من محطة مياه وبنية تحتية وصرف صحي وشبكات كهرباء.



واضاف ان المدينة تحتوي على كورنيش عالمي بطول الشاطئ، كما يوجد بالمدينة مركز مؤتمرات عالمي مجهز لاستقبال مؤتمرات أوروبا.



و تنفرد مدينة العلمين بأنها تحتوي على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثيل لها في شرق الأوسط.