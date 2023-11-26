في اليوم العالمي لشجر الزيتون.. تعرف على فوائده

يحتفي العالم اليوم الموافق 26 نوفمبر باليوم العالمي لشجرة الزيتون،حيث يعتبر الزيتون قوة غذائية، على الرغم من أنها تتكون في الغالب من الدهون، إلا أنها دهون أحادية غير مشبعة، وهو النوع المعروف بفوائده الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيتون مليء بالعناصر الغذائية الأخرى المفيدة أيضًا، بما في ذلك فيتامين E ومضادات الأكسدة (المواد التي تحمي الخلايا من التلف.

يحسن صحة قلبك

تشجع معظم خطط الأكل الصحي على استخدام زيت الزيتون كزيت طبخ مفضل ، ويحتوي زيت الزيتون أيضًا على حمض الأوليك.

يمكن أن يكون تناول الزيتون خطوة جيدة لقلبك أيضًا، حيث يحتوي الزيتون أيضًا على حمض الأوليك.

يعزز الألياف في نظامك الغذائي

معظم الأشخاص لا يحصلون على ما يكفي من الألياف في وجباتهم الغذائية ، لذلك الزيتون مصدر جيد للعناصر الغذائية، حيث يحتوي على 1.5 جرام من الألياف في حوالي نصف كوب.

تساعد الألياف على:

الحفاظ على الهضم الجيد.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يبقيك ممتلئًا لفترة أطول.