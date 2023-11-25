كيلو كوكايين في علب مطبخ .. ضبطية مخدرات بـ مطار القاهرة

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود بالتنسيق مع جمرك البريد المصرى برئاسة أحمد اسماعيل جويلى والجهات المعاونة بميناء القاهرة الجوى من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة والمواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءا على إخبارية مشتركة من إدارة جمرك البريد المصري والادارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة شحن وارده من بلجيكا .

وبالعرض على أحمد إسماعيل جويلى مدير جمرك البريد المصري قام بتكليف رانيا عصمت سيد مأمور التعريفة بفتح الطرد فتبين وجود 1000 من أقراص مخدر الإكستاسى و850 جرام من مخدر Mdma وواحد كيلو جرام لمخدر الكوكايين مخبأة داخل علب أدوات منزلية بالعرض علي الاداره العامة أفادت بكونها للمواد المخدرة المذكورة .

قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨ لسنه ٢٠٢٣ وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .