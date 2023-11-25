مطار شرم الشيخ الدولي يجتاز مراجعة SGS للحصول على شهادتي الأيزو «41001 و45001»

نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى اجتياز مراجعة الجهة المانحة SGS لنظام الإدارة البيئية ISO 14001 لسنة 2015 لنظام ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001 لسنة 2018، وذلك في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة المطارات.



وفي هذا السياق، أشار الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات أن حصول مطار شرم الشيخ الدولي على هذا الإجتياز جاء في ضوء حرص الشركة على التطوير المستمر في مختلف المطارات المصرية من أجل تطبيق أحدث نظم الإدارة العالمية وصولاً لأعلي جودة من الخدمات المقدمة للركاب مع الالتزام بالتوافق البيئي ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية؛ يأتي ذلك من خلال تحديد التحديات والمخاطر في مختلف الأنشطة المطار وكيفية السيطرة عليها من خلال اتباع الأسلوب الأمثل مع تحديد الفرص المتاحة وسُبل استغلالها.

جدير بالذكر أن مطار شرم الشيخ الدولى قد حظى بإشادة كبيرة من الجهة المانحة في ضوء التطوير المستمر والجهود الواضحة المبذولة من قبل إدارة المطار والعاملين به من أجل الحفاظ على التوافق مع المواصفات القياسية العالمية.