"قد التحدي.. قد الأمراض المناعية".. يوم توعوي للطلاب بجامعة الإسكندرية

نظمت الإدارة الطبية للشئون الوقائية بالإدارة العامة للوحدات العلاجى- جامعة الأسكندرية، بالتعاون مع إدارة إتحاد طلاب جامعة الأسكندرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب وشركة نوفارتس للصناعات الدوائية، اليوم التوعوى لطلاب الجامعة تحت عنوان"قد التحدي .. قد الأمراض المناعية" وذلك بمسرح رعاية الشباب بإدارة إتحاد طلاب الجامعة.



واكدت جامعة الاسكندرية في بيان لها اليوم،أن هذا اليوم هدفه للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض المناعية المختلفة مع إلقاء الضوء على مرض الصدفية وصدفية المفاصل والتيبس المناعي للعمود الفقري والتهاب الغدد العرقية التقيحى، وكيفية التعرف عليها وآليات التعامل معها، والتوعية بأهمية تبنى نمط حياة صحى وتبنى عادات صحية وغذائية سليمة وما لذلك من دور أساسي في مكافحة الأمراض عامة والأمراض المناعية خاصة، وتضمن اليوم أيضاً إقامة مباريات لكرة القدم لتسليط الضوء على دور الرياضة فى تحسين الحاله الصحية و النفسية بشكل عام .



قام بإلقاء الندوة الدكتور.أشرف حمزة أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب، ود.سلمى سمير أستاذ مساعد الأمراض الجلدية بكلية الطب، ود. دعاء شاكر استشارى التأهيل الروماتيزمى والعلاج الطبيعى بالإدارة العامة للوحدات العلاجية، ود.فاطمة فايد أخصائى أمراض المناعة بمستشفى الطلبة .

قام بالإشراف العام على فعاليات اليوم د. عمر الابراشي مدير إدارة الوحدات العلاجية، وشهاب محروس القائم بأعمال مدير عام رعاية الشباب ود. مها حامد خليفه مدير الإداره الطبية للشئون الوقائية، والدكتورة. ساره محمد محمد مندور مشرف عام أنشطة التثقيف الصحى.