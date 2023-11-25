عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"قد التحدي.. قد الأمراض المناعية".. يوم توعوي للطلاب بجامعة الإسكندرية

جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية

نظمت الإدارة الطبية للشئون الوقائية بالإدارة العامة للوحدات العلاجى- جامعة الأسكندرية، بالتعاون مع إدارة إتحاد طلاب جامعة الأسكندرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب وشركة نوفارتس للصناعات الدوائية، اليوم التوعوى لطلاب الجامعة تحت عنوان"قد التحدي .. قد الأمراض المناعية" وذلك بمسرح رعاية الشباب بإدارة إتحاد طلاب الجامعة.

 


 واكدت جامعة الاسكندرية في بيان لها اليوم،أن هذا اليوم  هدفه للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض المناعية المختلفة مع إلقاء الضوء على مرض الصدفية وصدفية المفاصل والتيبس المناعي للعمود الفقري والتهاب الغدد العرقية التقيحى، وكيفية التعرف عليها وآليات التعامل معها، والتوعية بأهمية تبنى نمط حياة صحى وتبنى عادات صحية وغذائية سليمة وما لذلك من دور أساسي في مكافحة الأمراض عامة والأمراض المناعية خاصة، وتضمن اليوم أيضاً إقامة مباريات لكرة القدم لتسليط الضوء على دور الرياضة فى تحسين الحاله الصحية و النفسية  بشكل عام .
 

 قام بإلقاء الندوة الدكتور.أشرف حمزة أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب، ود.سلمى سمير أستاذ مساعد الأمراض الجلدية بكلية الطب، ود. دعاء شاكر استشارى التأهيل الروماتيزمى والعلاج الطبيعى بالإدارة العامة للوحدات العلاجية، ود.فاطمة فايد أخصائى أمراض المناعة بمستشفى الطلبة . 

 

قام بالإشراف العام على فعاليات اليوم د. عمر  الابراشي مدير إدارة الوحدات العلاجية، وشهاب محروس القائم بأعمال مدير عام رعاية الشباب ود. مها حامد خليفه مدير الإداره الطبية للشئون الوقائية، والدكتورة. ساره محمد محمد مندور مشرف عام أنشطة التثقيف الصحى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

مفاجأة.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

اظبط التردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغاني في دوري الأبطال

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

بطل القارة يستعد لاقتناصها| الاتحاد الأفريقي يمنح الأهلي «فرصة الموسم» للانتقام من صن داونز

ترشيحاتنا

وزير التعليم: ظاهرة الدروس الخصوصية ثقافة وتحتاج صبرا وآليات للتغيير

الهلال الأحمر الفلسطيني: 61 شاحنة مساعدات تتوجه إلى شمال قطاع غزة

مصلحة السجون الإسرائيلية: حصلنا على ضوء أخضر لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

تويوتا وهيونداي وبيجو.. 5 سيارات سيدان جديدة في مصر

رضا حجازي: التعليم الرقمي جزء لا يتجزأ من المنظومة الحالية وأمر حتمي

كسر العقدة.. الأهلي يضرب ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمة التطرف.. ضابط إسرائيلي يفاجئ ابنته بتفجير منزل في غزة هدية لعيد ميلادها|شاهد

يسبب أضرارا كارثية.. كيف تقلل من السكر في استهلاكك اليومي

تحرك أكبر جبل جليدي بالعالم بعد 30 عامًا من السكون |شاهد

حملة فرنسية ضخمة لمقاطعة الملابس في تخفيضات الجمعة السوداء.. ما السبب؟

فيديو

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ