نتنياهو هو الإرهابي.. عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب

شهدت تل أبيب، مساء اليوم السبت، تظاهرة حاشدة لعشرات الآلاف من الإسرائيليين؛ بسبب المماطلة في ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وطالبت المسيرة، التي نظمها أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، بإطلاق سراح جميع الأسرى فورا، وردد المشاركون في التظاهرة أمام الشرطة: "نتنياهو هو الإرهابي".

وأفادت القناة 13 العبرية، بأن المظاهرات تركزت أمام مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية، وساحة الكابلان في تل أبيب، حيث هتف المتظاهرون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وطالبوه بإطلاق سراح أبنائهم وتقديم استقالته.

وحمَّل المتظاهرون، المسئولية الكاملة لنتنياهو عما حل بهم وبأبنائهم الأسرى في السابع من أكتوبر.