حكاية مشروع ضخم تنفذه الحكومة لخدمة أهالي الإسكندرية| التفاصيل وموعد البدء

نالت محافظة الإسكندرية نصيبا غير قليل من مشروعات النقل المهمة خلال السنوات القليلة الماضية- في إطار التطور الذي تقوده وزارة النقل في قطاع المترو الكهربائي في مصر- والتي منها تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو كهربائي، الذي يستهدف محافظة الإسكندرية.

مترو الإسكندرية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مترو الإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (250) مليون يورو، والموقع بتاريخ 27 ديسمبر 2021.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة في 23 مايو 2022.

قالت جلوسمينا فيليوتي نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، إن البنك يجري محادثات مع شركة «سكاتك سولار» لبحث التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وفقاً لـ «العربية Business».

أوضحت فيجليوتي، إن البنك الأوروبي للاستثمار قطع شوطا كبيرا من المناقشات مع الشركة لوضع الخطوط العريضة للمشروعات المحتملة التي قد يمولها البنك في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، لكنها تكشف عن حجم تمويلات محددة يرصدها البنك، والتي ستتوقف على طبيعة المشروع ووفقاً لدراسات الجدوى الخاصة به.

خصص البنك تمويل قدره 1.3 مليار يورو لمشروعات الطاقة في إطار برنامج «نُوَفِّـي»، حيث أبدى البنك اهتمامه بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة أنه لم يعد يمول مشروعات الوقود الأحفوري لإنتاج الطاقة منذ عام 2019 بحسب تصريحات نائبة رئيس البنك.

وأضافت أن وجود الكثير من المشاريع المثيرة لاهتمام البنك في مصر، مضيفة، «نريد أن نناقش أيضاً مع القطاع الخاص في مصر ما إذا كانت هناك فرص لتطوير وتعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر في البلاد».

وتابعت: «كما نرى توافر الكثير من مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء وهو ما قد يكون أحد القطاعات المهمة والمستدامة لدى البنك للاستثمار بها في السوق المحلي». وأضافت: إن «البنك يدرس حاليا المعلومات المتاحة في مصر لبحث تمويل مشروعات إنتاج النيتروجين».

ويشارك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في تمويل مترو الإسكندرية بحصة 250 مليون يورو، والوكالة الفرنسية بقيمة 250 مليون يورو، الآسيوي للاستثمار بقيمة 250 مليون يورو وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 750 مليون يورو.

يمتد مشروع المترو لمسافة 22 كيلومترا ويضم 20 محطة لربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبوقير الشمالية الشرقية، والذي يعد أول مشروع لتحديث منظومة النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية.

يستعد تحالف أوراسكوم تاليس الفائزة بمشروع مترو الإسكندرية، لبدء العمل الفعلى فى المشروع والمقرر أن يخدم ما لايقل عن نصف مليون راكب متوقع استخدامهم مترو الإسكندرية بشكل يومي.

ويتوقع أن يساهم المشروع فى إحداث نقلة نوعية فى عمليات النقل وحركة تشغيل النقل الجماعى بالإسكندرية خلال السنوات القادمة.

وقد فاز تحالف تاليس للأنظمة الإلكترونية، التابعة لشركة سكك الحديد كولاس كولاس رايل، وشركة أوراسكوم المصرية بعقد بقيمة 1.3 مليار يورو (1.42 مليار دولار) لبناء خط مترو في الإسكندرية في مصر.

وحول هذا الأمر، قال الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ الطرق بجامعة بني سويف، إن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 531 لسنة 2022، بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية بطول 43.2 كم، وبقطارات بسرعة تصل إلى 100 كم في الساعة؛ خطوة إيجابية من الحكومة بهدف تطوير منظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف "أبو خضرة" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المشروع يهدف إلى ربط مدينة الإسكندرية من أبوقير شرقًا حتى برج العرب غربًا؛ في محاولة لتخفيف الزحام المروري، وتسهيل حركة النقل للمواطنين على مستوى محافظة الاسكندرية بالإضافة إلى توفير استهلاك الوقود لأنه يعمل الطاقة الكهربائية النظيفة صديقة البيئة.

أشار إلى أن مشروع إنشاء مترو الإسكندرية أبو قير، يعتبر تحقيقا لحلم كل أهالي الإسكندرية، مؤكدا ضرورة وضع جدول زمني وبتوقيتات محددة؛ للانتهاء من هذا المشروع في أقرب وقت.

مميزات مترو الإسكندرية

ويتمحور المشروع حول ربط وسط مدينة الإسكندرية بأبي قير الواقعة في شمال شرق المدينة. وسيمتدّ على مسافة 21,7 كيلومترا، وسيضمّ عشرين محطّة بالإضافة إلى مستودعَين.

محطات مترو الإسكندرية وخريطة المترو.



- المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر)

- يمتد مسار المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية.

- المترو سيكون سطحى بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى محطة الظاهرية .

- الجزء العلوى بطول 14.2 كم من محطة الظاهرية حتى ما بعد محطة طوسون .

- يعود سطحياً بعد محطة طوسون حتى محطة أبو قير بطول 1 كم .

- عدد المحطات 20 محطة " وتم إضافة (5) محطات جديدة وهي : ميامي – محمد نجيب – كفر عبده – سبورتنج – باب شرق" .

- محطات المشروع هى: أبو قيرـ طوسون ـ المعمورة ـ الإصلاح ـ المنتزه ـ المندرة ـ العصافرة ـ ميامى ـ سيدى بشر ـ محمد نجيب ـ فيكتوريا ـ غبريال ـ السوق ـ الظاهرية ـ كفر عبده ـ سيدى جابر ـ سبورتنج ـ الحضرة ـ باب شرق ـ محطة مصر.

- تبلغ السرعة التجارية 80 كم/ساعة.

وأزالت وزارة النقل- بالتعاون مع محافظة الإسكندرية- الباكيات والمحلات التي تم إنشاؤها خلال السنوات الأخيرة على حرم خط سكة حديد أبو قير، كذلك إزالة المحلات والباكيات التى انتهت فترة حق انتفاعها مع هيئة السكة الحديد أو المحافظة.

ويمتد مسار المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، سطحى بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى محطة الظاهرية ثم علوى بطول 14.2 كم حتى ما بعد محطة طوسون ثم يعود سطحيًا حتى محطة أبو قير بطول 1 كم، ويشمل 20 محطة، حيث تم إضافة 5 محطات جديدة وهي: ميامى – محمد نجيب – كفر عبده – سبورتنج – باب شرق".

كما تم الاستقرار على المسار الأخير للمشروع ومحطاته هى: أبو قيرـ طوسون ـ المعمورة ـ الإصلاح ـ المنتزه ـ المندرة ـ العصافرة ـ ميامى ـ سيدى بشر ـ محمد نجيب ـ فيكتوريا ـ غبريال ـ السوق ـ الظاهرية ـ كفر عبده ـ سيدى جابر ـ سبورتنج ـ الحضرة ـ باب شرق ـ محطة مصر.

جدير بالذكر، أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، شهد توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة لمترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف "أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية" بقيادة أوراسكوم للإنشاءات، وقام بالتوقيع من جانب الهيئة الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب التحالف ماجد ألبرت أبادير الرئيس التنفيذي للتحالف.



أوضح وزير النقل أن تنفيذ خط مترو أبوقير يأتى ضمن الاهتمام الرئاسي بمحافظة الإسكندرية وضمن خطة وزارة النقل لتطوير خطوط النقل السككي داخل جمهورية مصر العربية عامة وبمحافظة الإسكندرية خاصة باعتبارها ثاني أكبر محافظة بالجمهورية ومن أهم المحافظات السياحية والتى تشهد ازدحامًا كبيرًا وخاصة في فصل الصيف.

أكد الوزير أنه سيتم تحويل خط أبو قير إلى مترو كهربائي بحيث يمتد بطول 43.2 كيلو متر ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل منفصلة، الأولى تمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كم حيث تمتد في مسار سطحى بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم في مسار علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على (20) محطة وتبلغ السرعة التشغيلية للخط 100 كم/ساعة، وسيتم تبادل الخدمة مع خط سكك حديد (القاهرة – الإسكندرية) في محطة مصر ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة كما أنه من المخطط مد الخط باتجاه برج العرب ليربط مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع وباتجاه أبو قير الجديدة ليربط مع الخط الرابع من القطار الكهربائى السريع بهدف ربط شبكات النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية مع بعضها.

أضاف الوزير أنه تم طرح أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط في صورة عقدين منفصلين الأول لتنفيذ (الأعمال المدنية - أعمال السكة - أعمال الإشارات - الاتصالات - التحكم المركزي - بوابات التذاكر - أعمال الإمداد بالطاقة - الأعمال الكهربائية والميكانيكية - معدات الورشة) ومدة تنفيذها 30 شهرا وسيقوم بتنفيذه التحالف بقيادة أوراسكوم، والعقد الثاني لتنفيذ أعمال (الوحدات المتحركة - قطع الغيار- المعدات الخاصة بأجهزة القياس والاختبار) والذي يجرى حاليًا أعمال التقييم للشركات المتقدمة لتنفيذه.