هل بسبب الأهلي؟ فتوح يثير الجدل بصورة مع هذا اللاعب

أثار أحمد فتوح، لاعب الزمالك ومنتخب مصر، الجدل بين الجماهير وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"

نشر أحمد فتوح صورة له وهو يحتضن عمر كمال عبد الواحد وعلق قائلا : "أخويا"

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يذكر ان عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بناء على رغبة اللاعب في ارتداء قميص الشياطين الحمر وعدم رغبة ناديه في الوقوف أمام حلم اللاعب.

ومع انتشار الصور، توقعت الجماهير احتمالية حسم الأهلي لصفقة فتوح، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري مع الزمالك.

وساءت علاقة فتوح مع الزمالك في الفترة الأخيرة، بعد خلافات حول تجديد التعاقد، إلى جانب إيقافه لمدة شهر وعرضه للبيع على خلفية خروجه من أحد معسكرات الفريق الأبيض، دون إذن مسبق.