الإسماعيلية .. حياة كريمة تقيم مؤتمرًا للتوعية بالقضية الفلسطينية بمركز القنطرة غرب

أقامت مؤسسة "حياة كريمة" بالإسماعيلية مساء اليوم، السبت، مؤتمرا بمدينة القنطرة غرب، لدعم فلسطين في إطار إطلاق المبادرات لدعم فلسطين، وذلك بحضور قيادات "حياة كريمة" بالإقليم وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

قال منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية محمد جمال - في كلمته بالمؤتمر - إن المؤتمر يأتي في إطار استمرار الجهود المبذولة في تقديم أوجه الدعم للشعب الفلسطيني، حيث تم تجهيز المزيد من المساعدات الإغاثية الموجهة لقطاع غزة للوقوف إلى جانب أهل فلسطين.

أضاف أن "حياة كريمة" نجحت في تقديم عدد كبير من الفعاليات منها مبادرة (أنت الحياة)، بالإضافة إلى مبادرة توزيع الكراسي الكهربائية على ذوى الهمم فضلا عن مبادرة "سبيل" لتوزيع وجبات غذائية بجانب مبادرة توزيع الحقائب ومستلزمات المدارس بالإضافة الى توزيع ما يقرب من 25 ألف صندوق مواد غذائية وتوزيع صكوك الأضاحي، مشيرا إلى أن هدف "حياة كريمة" الدخول إلى كل القرى بمختلف المحافظات المصرية.

أشار إلى أن مركز القنطرة شرق استقبل - ضمن المرحلة الأولى لحملة "حياة كريمة" - مشروعات بلغت تكلفتها مليار جنيه بنسب تنفيذ قاربت على 98%، من خلال مشروعات بنية تحتية لخدمة سكان مدينة القنطرة شرق، ضمن خطة "حياة كريمة" بجانب المساعدات التي تم تقديمها لأهالي غزة والتي تخطت 3500 طن من مساعدات ومواد غذائية.

طالب "جمال"، المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل إيجابي وفعال وممارسة حقوقهم الدستورية.